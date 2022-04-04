Osman Bey kılıcını çekti! Kuruluş Osman 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "İnegöl fethedilene dek, gayrı pusatlar kınına girmeyecek!"

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Kılıcını çeken Osman Bey'in "Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! İnegöl fethedilene dek, gayrı pusatlar kınına girmeyecek!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
OSMAN BEY VE ALPLARI İNHİSAR KALESİ'Nİ FETHETTİLER
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 88'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümüne İnhisar'ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Kosses ve Alplarıyla İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fethetti.
#BenMüslümanım etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.