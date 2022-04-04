Hakim’de yürek yakan sahne! Azem Demirkan'ın evlat acısı: “Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni”

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak izleyicinin karşısına çıkan Hakim, atv ekranlarında büyük bir heyecan yarattı.
Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile tanıtımlarının yayınlanmasından itibaren yoğun ilgi gören dizi, duygusal sahneleriyle de dikkat çekti. Ülkenin güçlü ailelerinden olan Demirkıranlar, bir kazada ölen oğullarının ardından gözyaşı döktü.
MERT'TEN ACI HABER GELDİ
Oğlu Mert'i morgda yatarken gören baba Azem Demirkıran, "Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni" diyerek oğluna seslendi.