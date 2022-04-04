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    • Televizyon
    • 04.04.2022 22:38
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    • 04.04.2022 23:04
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    Hakim’de yürek yakan sahne! Azem Demirkan'ın evlat acısı: “Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni”

    Türkiye’nin merakla beklediği Hakim dizisi, ekran yolculuğuna başladı. Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak izleyicinin karşısına çıkan dizi, izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyenleri ekran Soluksuz izlenen ilk bölümde Azem Demirkıran oğlunun cenazesinin başında gözyaşı döktü ve teselliyi kızında aradı. Zümrüt Demirkıran ise yaşananlardan kocasını sorumlu tuttu. İşte detaylar...

    Azem Demirkan’ın evlat acısı!

    Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak izleyicinin karşısına çıkan Hakim, atv ekranlarında büyük bir heyecan yarattı.

    Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile tanıtımlarının yayınlanmasından itibaren yoğun ilgi gören dizi, duygusal sahneleriyle de dikkat çekti. Ülkenin güçlü ailelerinden olan Demirkıranlar, bir kazada ölen oğullarının ardından gözyaşı döktü.

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    Oğlu Mert'i morgda yatarken gören baba Azem Demirkıran, "Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni" diyerek oğluna seslendi.

        Oğlunun ölümünün ardından gözyaşı döken Azem Demirkıran, kızına sarıldı. Motosikletle gezmek için evden çıkan oğullarının ölüm haberini alan anne baba, büyük üzüntü yaşadı.

        Demirkıran Ailesi'nde hüzünle beraber öfke de vardı. Oğlunun kazada öldüğünü öğrenen anne Zümrüt Demirkıran kocasını suçladı. Zümrüt Demirkıran kocasının yakasına yapışarak "Senin yüzünden! O motoru niye aldın" sorusunu yöneltti.

        Her anıyla heyecan yaratan Hakim, sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Henüz ilk bölümü devam ederken Twitter'da Trends Topic listesinin zirvesine oturan Hakim, heyecan dolu bölümleriyle her Pazartesi atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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