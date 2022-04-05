Esra Erol’da izleyicileri şoke oldu! Sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtan Ramiz yuvasını yıktı! Kaçış hikayesi filmleri aratmadı

Nizamettin Bey, "Biz tanıştık, bana boşandığını ve üç çocuğu olduğunu söyledi. Çocuklarıyla görüşmek isteyince ben çocuğunu aradım. Ben çocuğuyla konuştuktan sonra eski eşinin abisi beni arayıp 'Sen niye o çocukları arıyorsun. Bu kadın kaç yuva yıktı. Benim babam bu kadının kaçtığı adamı vurduğu için cezaevinde' dedi. Durum öyle olunca ben 5 yıl boyunca dini nikahlı yaşadım. Güvenince resmi nikah kıydım. 7 yıldır resmi nikahlıyız" dedi.