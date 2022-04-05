Esra Erol’da izleyicileri şoke oldu! Sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtan Ramiz yuvasını yıktı! Kaçış hikayesi filmleri aratmadı

Eşinin sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtan Ramiz Baştürk ile kaçtığını dile getiren Nizamettin Toraman, Hasibe Toraman'ın daha öncede aynı şeyi yaptığını belirtti.
Nizamettin Bey, "Biz tanıştık, bana boşandığını ve üç çocuğu olduğunu söyledi. Çocuklarıyla görüşmek isteyince ben çocuğunu aradım. Ben çocuğuyla konuştuktan sonra eski eşinin abisi beni arayıp 'Sen niye o çocukları arıyorsun. Bu kadın kaç yuva yıktı. Benim babam bu kadının kaçtığı adamı vurduğu için cezaevinde' dedi. Durum öyle olunca ben 5 yıl boyunca dini nikahlı yaşadım. Güvenince resmi nikah kıydım. 7 yıldır resmi nikahlıyız" dedi.
Eşini evden kaçma hikayesini de anlatan Nizamettin Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim ona bir sosyal medya hesabı açmamı istedi, annesiyle görüşmek için. Herkesle arkadaş olmamasını, insanların kötü olduğunu söyledim. Bir gün 'bir kadın beni ekledi' dedi, ailesiyle de ortak arkadaşları vardı. Eklemesine müsaade ettim, gelmişini geçmişini her şeyi anlatmış"