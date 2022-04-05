Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.04.2022 19:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 19:35
    ABONE OL

    Esra Erol’da izleyicileri şoke oldu! Sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtan Ramiz yuvasını yıktı! Kaçış hikayesi filmleri aratmadı

    Esra Erol’da programına başvuran Nizamettin Toraman, 5 yıl dini nikahlı yaşadığı ve ardından evliliklerini resmiyete döktüğü eşi Hasibe Toraman’ın evden kaçtığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. 24 Şubat tarihinden evden kaçan Hasibe Toraman’ın kaçış hikayesi ise filmleri aratmadı. Başından geçenleri anlatan Nizamettin Bey, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. detaylar...

    Kaçış hikayesi filmleri aratmadı

    Eşinin sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtan Ramiz Baştürk ile kaçtığını dile getiren Nizamettin Toraman, Hasibe Toraman'ın daha öncede aynı şeyi yaptığını belirtti.

    Nizamettin Bey, "Biz tanıştık, bana boşandığını ve üç çocuğu olduğunu söyledi. Çocuklarıyla görüşmek isteyince ben çocuğunu aradım. Ben çocuğuyla konuştuktan sonra eski eşinin abisi beni arayıp 'Sen niye o çocukları arıyorsun. Bu kadın kaç yuva yıktı. Benim babam bu kadının kaçtığı adamı vurduğu için cezaevinde' dedi. Durum öyle olunca ben 5 yıl boyunca dini nikahlı yaşadım. Güvenince resmi nikah kıydım. 7 yıldır resmi nikahlıyız" dedi.

    Eşini evden kaçma hikayesini de anlatan Nizamettin Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim ona bir sosyal medya hesabı açmamı istedi, annesiyle görüşmek için. Herkesle arkadaş olmamasını, insanların kötü olduğunu söyledim. Bir gün 'bir kadın beni ekledi' dedi, ailesiyle de ortak arkadaşları vardı. Eklemesine müsaade ettim, gelmişini geçmişini her şeyi anlatmış"

        "Bir gün eşimin telefonu çaldı, bu koşarak geldi telefonunun yanına. Ben de merak ettim baktım, o kadın dediğim kişi anadan doğma erkek resmi atmış"

        "İş arkadaşım Bursa'dan birinin benimle görüşmek istediğini söyledi" diyen Nizamettin Bey, "O kişiyi hiç tanımıyorum, 'seninle eşin hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Arkadaşıma fotoğraf attırdım eşime sordum, o da tanımadığını söyledi" şeklinde konuştu.

        O kişinin Ramiz Baştürk olduğunu belirten Nizamettin Bey, "Arkadaşımdan telefonumu aldıktan sonra benimle görüşmekten vazgeçti ve mesaj atmaya başladı. Eşimle yaşadığı her şeyi bana mesaj attı. Ağza alınmayacak şeyler anlattı" ifadelerini kullandı.

            Nizamettin Bey, "Eşim tanımıyorum deyince, 'mahkemeye verelim, şikayetçi olalım' dedim. Mahkemeyle falan uğraşmak istemediğini söyledi, ben de inandım. Sonra bu adama mesaj attığını gördüm, bana 'hesap sormak' için dedi, yine inandım. En sonunda eşimin telefon numarasını değiştirdim" şeklinde konuştu.

            Eşini 'mahkemeye gittim' diyerek kandırdığını dile getiren Nizamettin Bey, "Mahkemeye herkesin numarasını verdiğimi, bütün konuşmaların 10 gün içinde çıkacağını söyledim. Bu olaydan üç gün sonra eşim gitti" dedi.

            Nizamettin Bey, "Giderken bana bir mektup bırakmış. Nota da 'Nizamettin sen bana kötü davrandın, ben sığınma evine gidiyorum. Sen hakkını helal edebilirsin ama ben etmiyorum' yazmış" diye konuştu.

                KAYIP İLANI VERDİ
                Eşinin evden ayrıldıktan sonra kayıp ilanı verdiğini belirten Nizamettin Bey, "Üç gün sonra polis beni aradım. Eşimi bulduklarını ve benimle görüşmek istemediğini söyledi. Eşimin ailesi o üç gün boyunca bana gelip 'Öldürüp nereye gömdün' diye sordular" dedi.

                Nizamettin Bey, eşinin Antalya'dan kendisine boşanma davası açtığını belirtti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Nisa Mihriban’dan acı haber
                Haberler Televizyon Esra Erol’da izleyicileri şoke oldu! Sosyal medyada kendini kadın olarak tanıtan Ramiz yuvasını yıktı! Kaçış hikayesi filmleri aratmadı
                    SON DAKİKA