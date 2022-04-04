Batuga dağ tahtına oturdu! Destan 18. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Düşman hileye başvurdu!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda Batuga Han olurken obanın ateşe verildiği görüldü.
Söz konusu fragmana "Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu!" sözleri damga vurdu.
18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir?
Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?