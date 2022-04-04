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    • Televizyon
    • 04.04.2022 20:38
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    • 04.04.2022 20:38
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    Batuga dağ tahtına oturdu! Destan 18. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Düşman hileye başvurdu!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda Batuga dağ tahtına otururken obanın ateşe verildiği görüldü. Söz konusu fragmana “Düşman anladı ki Türk’ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu!” sözleri damga vurdu. İşte başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan 18. bölüm 2. fragmanı...

    Batuga dağ tahtına oturdu!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda Batuga Han olurken obanın ateşe verildiği görüldü.

    Söz konusu fragmana "Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu!" sözleri damga vurdu.

    18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir?

    Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?

        DAĞ HANI BATUGA'NIN İLK BUYRUĞU
        Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.

        AKKIZ ANNESİNİ KURTARABİLECEK Mİ?
        Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir!

        Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?
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            Haberler Televizyon Batuga dağ tahtına oturdu! Destan 18. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Düşman hileye başvurdu!
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