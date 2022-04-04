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    • Televizyon
    • 04.04.2022 19:35
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    • 04.04.2022 19:36
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    15 günlük evlilikten 4 yıldır kurtulamayan solist Ayşe, Esra Erol’dan yardım istedi! “Bergen gibi olmak istemiyorum beni kurtarın”

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına konuk olan Ayşe Erdem, “Nizamettin Erdem ile yaptığım 15 günlük evlilikten tam 4 yıldır kurtulamıyorum” diyerek yardım istedi. Sahne alarak geçimini sağlayan ve iş yerinde Ahsen Ceylan ismini kullandığını dile getiren Ayşe Hanım “Her şeyi göze alıp buraya çıktım, sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

    “Bergen gibi olmak istemiyorum beni kurtarın”

    27 yaşında bir kızı ve iki torunu olduğunu dile getiren Ayşe Erdem, ikinci evliliğini Nizamettin Erdem ile yaptığını belirterek 15 günlük evlilikten tam 4 yıldır kurtulamıyorum" dedi.

    Evlendikten sonra eşinin yalanlarını yakaladığını vurgulayan Ayşe Hanım, "İş yerim var demişti, iş yeri onun değilmiş. Dosyaları var, denetimli serbestlikle dışarı çıkmış" ifadelerini kullandı.

    Ayşe Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gün ablası, eniştesi bana geldi. O gün jandarmalar aldı eşimi. Ben ağlamaya başladım, 'Üzülme hayatım, ben birini darp ettim' dedi.

        Benim Remzi babam da tanıyor gardiyanları, 'Kızım bunun 20 tane 30 tane dosyası var' dedi, öyle öğrendim"

        Düğünde taktığı bileziklerin de sahte olduğunu belirten Ayşe Hanım, "Tanıdığım söyledi sahte olduğunu, ben o gün anlamadım. Benim dayalı, döşeli evimde oturduk. Düğüne de benim yakınlarım geldi" dedi.

        Nizamettin Erdem'e boşanma davası açtığını ancak eşinin duruşmalara gelmediğini belirten Ayşe Hanım, eşi tarafından şiddet gördüğünü ve komşularına sığındığını söyledi.

            İş yerinden geç çıktığını belirten Ayşe Hanım, "Sabahın köründe işten çıkıyorum. Karşıma kesici aletle çıkar diye korkuyorum. Bir gün merdiven boşluğunda saklanmış, kolumdan tuttu. Komşularımdan yardım istedim. Bergen gibi olmak istemiyorum beni kurtarın" şeklinde konuştu.
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            Haberler Televizyon 15 günlük evlilikten 4 yıldır kurtulamayan solist Ayşe, Esra Erol’dan yardım istedi! “Bergen gibi olmak istemiyorum beni kurtarın”
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