15 günlük evlilikten 4 yıldır kurtulamayan solist Ayşe, Esra Erol’dan yardım istedi! “Bergen gibi olmak istemiyorum beni kurtarın”

27 yaşında bir kızı ve iki torunu olduğunu dile getiren Ayşe Erdem, ikinci evliliğini Nizamettin Erdem ile yaptığını belirterek 15 günlük evlilikten tam 4 yıldır kurtulamıyorum" dedi.
Evlendikten sonra eşinin yalanlarını yakaladığını vurgulayan Ayşe Hanım, "İş yerim var demişti, iş yeri onun değilmiş. Dosyaları var, denetimli serbestlikle dışarı çıkmış" ifadelerini kullandı.
Ayşe Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gün ablası, eniştesi bana geldi. O gün jandarmalar aldı eşimi. Ben ağlamaya başladım, 'Üzülme hayatım, ben birini darp ettim' dedi.