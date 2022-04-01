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    • Televizyon
    • 02.04.2022 00:50
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    • 02.04.2022 00:59
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    Yalnız Kurt Uğur Mumcu dosyasını açıyor! Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Öldürülmekten gerçekten korkmuyor musunuz”

    Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay’ın başrolü üstlendiği Yalnız Kurt’un 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanında Uğur Mumcu detayı dikkat çekti. Uğur Mumcu dosyasının açıldığı bölümün fragmanına “Sayın Mumcu gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt’un nefes kesen yeni bölüm fragmanı...

    Yalnız Kurt Uğur Mumcu dosyasını açıyor!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Sayın Mumcu gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten" sözleri damga vurdu.

    Öte yandan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Yalnız Kurt 11. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

    Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

        5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir. Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

        Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır.

        Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt Uğur Mumcu dosyasını açıyor! Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Öldürülmekten gerçekten korkmuyor musunuz”
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