Yalnız Kurt Uğur Mumcu dosyasını açıyor! Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Öldürülmekten gerçekten korkmuyor musunuz”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Sayın Mumcu gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten" sözleri damga vurdu.
Öte yandan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Yalnız Kurt 11. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.
Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.