Yalnız Kurt Uğur Mumcu dosyasını açıyor! Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı: “Öldürülmekten gerçekten korkmuyor musunuz”

5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir. Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.