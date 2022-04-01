Süsen ile Kaan yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum...”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Süsen ile Kaan'ın tartıştığı sahnenin yer aldığı fragman, yeni bölüm öncesi yürekleri ağza getirdi.

DORUK VE KAAN CEPHESİNDEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır.