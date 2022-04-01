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    • Televizyon
    • 02.04.2022 01:48
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    • 02.04.2022 01:49
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    Süsen ile Kaan yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum...”

    Süsen ile Kaan yürekleri ağza getirdi! Kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Süsen ile Kaan’ın tartıştığı sahnenin yer aldığı fragman yürekleri ağza getirdi. Süsen’in “Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum...” şeklindeki sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 46. bölüm 3. fragmanı...

    “Ben Ömer’e yalan söylemek istemiyorum...”

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Süsen ile Kaan'ın tartıştığı sahnenin yer aldığı fragman, yeni bölüm öncesi yürekleri ağza getirdi.

    DORUK VE KAAN CEPHESİNDEN ÖNEMLİ GELİŞMELER
    Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır.

    Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur.

    Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olur.

        Bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).
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        Haberler Televizyon Süsen ile Kaan yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 46. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum...”
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