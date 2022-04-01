Akkız annesi Alaca’ya kavuştu mu? Destan 18. bölüm fragmanı nefes kesti: “Düşlerimden daha güzelsin”

BALAMİR VE ÇOPLAN'IN SONLARI

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar.