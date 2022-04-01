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    • Televizyon
    • 01.04.2022 23:16
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    • 01.04.2022 23:16
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    Akkız annesi Alaca’ya kavuştu mu? Destan 18. bölüm fragmanı nefes kesti: “Düşlerimden daha güzelsin”

    Başrollerinde Ebru Şahin, Selim Bayraktar ile Edip Tepeli’nin yer aldığı Destan’ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; son bölümde annesi Alaca’nın yaşadığını öğrenen Akkız’ın gözyaşları içinde bir kadına sarılması dikkat çekti. Duygusal sahnede yer alan “Düşlerimden daha güzelsin tıpkı doğduğun günkü gibi kokarsın” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Destan 18. bölüm fragmanı...

    Akkız annesi Alaca’ya kavuştu mu?

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; son bölümde annesi Alaca'nın yaşadığını öğrenen Akkız'ın gözyaşları içinde bir kadına sarılması dikkat çekti.

    DESTAN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir.

    AKKIZ VE BATUGA DUYGULARINI SAKLAYAMIYORLAR
    Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır.

    Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar.

        İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur.

        BALAMİR VE ÇOPLAN'IN SONLARI
        Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Akkız annesi Alaca’ya kavuştu mu? Destan 18. bölüm fragmanı nefes kesti: “Düşlerimden daha güzelsin”
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