Akkız annesi Alaca’ya kavuştu mu? Destan 18. bölüm fragmanı nefes kesti: “Düşlerimden daha güzelsin”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; son bölümde annesi Alaca'nın yaşadığını öğrenen Akkız'ın gözyaşları içinde bir kadına sarılması dikkat çekti.
DESTAN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir.
AKKIZ VE BATUGA DUYGULARINI SAKLAYAMIYORLAR
Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır.
Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar.