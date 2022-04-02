Akif’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sevmek ne demek oğlum, ben sana canımı veririm..."

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gözyaşlarına boğulan Akif'in "Sevmek ne demek oğlum, ben sana canımı veririm..." şeklindeki sözleri damga vurdu.

Kaan ile Akif'in arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olarak izleyenleri duygulandırdı. Son bölümde yaşananlar ise bir kez daha gündeme geldi.