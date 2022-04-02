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    • Televizyon
    • 03.04.2022 00:36
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    • 03.04.2022 00:36
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    Akif’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sevmek ne demek oğlum, ben sana canımı veririm..."

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Süsen ile feci bir kaza geçiren Kaan’ın yer aldığı fragmana Akif’in gözyaşları damga vurdu. Yüksekten düşen oğlunu ambulansta yalnız bırakmayan Akif’in "Sevmek ne demek oğlum, ben sana canımı veririm..." şeklindeki sözleri yürek sızlattı. Baba-oğlun arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olarak izleyenleri duygulandırdı. İşte Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı...

    Akif’in sözleri yürek sızlattı!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana gözyaşlarına boğulan Akif'in "Sevmek ne demek oğlum, ben sana canımı veririm..." şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Kaan ile Akif'in arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olarak izleyenleri duygulandırdı. Son bölümde yaşananlar ise bir kez daha gündeme geldi.

    KARDEŞLERİM 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır.

    Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur.

        Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olu.

        Bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

            KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
            elil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).
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            Hakim ilk bölüm
            Haberler Televizyon Akif’in sözleri yürek sızlattı! Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı yayınlandı: "Sevmek ne demek oğlum, ben sana canımı veririm..."
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