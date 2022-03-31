Her hafta Perşembe akşamları yayınlanan Mahkum dizisini bu akşam televizyon ekranlarında görmeyenler konuya ilişkin bilgileri araştırmaya koyuldu. 31 Mart Perşembe günü Mahkum dizisinin yeni bölümü var mı yok mu merak ediliyor. Mahkum bu akşam yok mu, neden? Mahkum yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Mahkum dizisi bu hafta neden yayınlanmadı?
MAHKUM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum dizisinin bu akşam eski bölümü yayınlanacak. Yeni bölümünün ise yayınlanacağı tarih henüz duyurulmadı.
Öte yandan bazı dizi sayfaları, yeni bölüm çekimlerinin yetişmediğini iddia etti. Buna göre senaryoda bir kaç değişiklik yapılınca sahneler yeniden çekildi ve dizinin yeni bölümü yetişmedi.
MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.
Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.