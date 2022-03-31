Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 31 Mart Perşembe günü yayınlanacak. 129. bölüme kadar heyecanın hiç bitmediği fenomen dizinin 130. bölümü de bu akşam izleyicisinin beğenisine sunulacak. Fragmanda Abdülkadir Keskin'in Haşmet'e silah doğrultması heyecan dolu anlar yaşattı. İzleyiciler Haşmet'e ne olacağını merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağası Haşmet öldü mü? Altan Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 130. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır.
Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.
Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır.
Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAŞMET ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağası Haşmet namlunun ucunda! Haşmet'in Betül ile yakınlaştığını gören Abdülkadir'in gözü dönüyor. Yatak odalarına kadar giren Abdülkadir silahı Haşmet'e doğru doğrultur. Betül ise Abdülkadir'i görünce gözyaşlarına boğulur.
Ancak Haşmet'in ölüp ölmediği henüz bilinmemekte. 130. bölüm bu akşam yayınlanacak. Haşmet'in durumu yeni bölümde belli olacak.
ALTAN GÖRDÜM BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILDI MI, NEDEN?
Usta oyuncu Altan Gördüm'ün canlandırdığı Haşmet karakterinin senaryo gereği öleceği iddia edilse de henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yeni bölüm ile birlikte Altan Gördüm'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı netleşecek.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimler Adana ve Mersin'de yapılıyor. Aladağ'da kurulan çiftlik platosu da çekimler için kullanılıyor. Adana'nın farklı ilçelerinde dizi çekimleri devam ediyor.