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    • Televizyon
    • 31.03.2022 16:47
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    • 31.03.2022 16:47
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağası Haşmet öldü mü? Altan Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden?

    ATV'nin Perşembe günleri reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 130. bölümüyle ekranlarda olacak. Her hafta izleyiciye duygu dolu anlar yaşatan dizi yeni bölümleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 130. bölüm fragmanını izleyenler Haşmet'e doğrultulan silahı görünce hemen internette araştırmalara koyuldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova Haşmet öldü mü? Altan Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte cevapları...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

    Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 31 Mart Perşembe günü yayınlanacak. 129. bölüme kadar heyecanın hiç bitmediği fenomen dizinin 130. bölümü de bu akşam izleyicisinin beğenisine sunulacak. Fragmanda Abdülkadir Keskin'in Haşmet'e silah doğrultması heyecan dolu anlar yaşattı. İzleyiciler Haşmet'e ne olacağını merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağası Haşmet öldü mü? Altan Gördüm Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden?

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 130. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Züleyha konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır.

    Züleyha, Hakan'ın Kerem Ali'yi kurtarmasına rağmen ikna olmaz.

    Fikret, Hakan'la yüzleşip hala kendisine tam anlamıyla güvenmediğini söylerken; Abdülkadir, Betül ve Çolak üçgeninde işler iyice karışır.

    Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir ve Hakan tüm gerçekleri anlatmaya karar verir.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağası Haşmet namlunun ucunda! Haşmet'in Betül ile yakınlaştığını gören Abdülkadir'in gözü dönüyor. Yatak odalarına kadar giren Abdülkadir silahı Haşmet'e doğru doğrultur. Betül ise Abdülkadir'i görünce gözyaşlarına boğulur.

    Ancak Haşmet'in ölüp ölmediği henüz bilinmemekte. 130. bölüm bu akşam yayınlanacak. Haşmet'in durumu yeni bölümde belli olacak.

    ALTAN GÖRDÜM BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILDI MI, NEDEN?

    Usta oyuncu Altan Gördüm'ün canlandırdığı Haşmet karakterinin senaryo gereği öleceği iddia edilse de henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yeni bölüm ile birlikte Altan Gördüm'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı netleşecek.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Çekimler Adana ve Mersin'de yapılıyor. Aladağ'da kurulan çiftlik platosu da çekimler için kullanılıyor. Adana'nın farklı ilçelerinde dizi çekimleri devam ediyor.

        ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?

        Altan Gördüm, 1 Aralık 1958 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) kurslarına katıldı. Ardından AST'de yönetmen, oyuncu ve eğitmen olarak bir süre görev yapmıştır.

        1996-2000 yılları arasında İzmir'de yaşayan Altan Gördüm, 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.

        2009 yılında Vahide Gördüm ile birlikte İstanbul'da Akademi 35 Buçuk Sanat Evi isimli oyunculuk okulunu kuran Altan Gördüm 1991 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Vahide Gördüm'den 2013 yılında boşanmıştır. Gördüm'ün bu evlilikten Alize isminde bir kızı vardır.

        Altan Gördüm son olarak, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Sabri karakterine hayat vermişti.

        Ödülleri:

        2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kavak Yelleri)
        2009 – 14. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Devrim Arabaları)

        Altan Gördüm'ün rol aldığı tiyatro oyunları:

        2013 – Kızıl Ötesi Aydınlık
        2007 – Her Şeye Rağmen Elele – Ankara Devlet Tiyatrosu
        2002 – Ayrılık – Ankara Sanat Tiyatrosu
        2002 – Murtaza – Ankara Devlet Tiyatrosu
        2001 – Cengiz Han'ın Bisikleti – Ankara Devlet Tiyatrosu
        2001 – Koltuk Düşkünü – Ankara Devlet Tiyatrosu
        1994 – Pazar Keyfi – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1993 – Sakıncalı Piyade – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1993 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1992 – Dünyadaki Oyuncaklar – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1991 – Yolcu – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1990 – Ayak Takımı Aarasında – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1989 – Mefisto – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1989 – Yusuf ile Menofis – Ankara Sanat Tiyatrosu

        1988 – Sacco ile Vanzetti – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1987 – Sonuncular – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1986 – Zamlar Ban Karşı – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1985 – Bir Halk Düşmanı – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1985 – Nafile Dünya – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1984 – Cesur Aslan ve Sevgi – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1984 – Bir Ceza Avukatının Anıları – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1984 – Bir Şehnaz Oyun – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1984 – Misafir – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1983 – Mızıkçı- Ankara Sanat Tiyatrosu
        1983 – Taziye – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1983 – Galile'nin Yaşamı – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1982 – Ayının Fendi Avcıyı Yendi – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1982 – Rüyadaki Oyuncaklar – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1982 – Resimli Osmanlı Tarihi – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1981 – Küçük Adam Ne Oldu Sana – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1981 – Rumuz Goncagül – Ankara Sanat Tiyatrosu
        1981 – Sihirli Giysi – Ankara Sanat Tiyatrosu

        Altan Gördüm'ün rol aldığı diziler ve filmler:

        2020 – Gel Dese Aşk (Sabri) (TV Dizisi)
        2014 – Yunus Emre: Aşkın Sesi (Sarı Saltuk) (Sinema Filmi)
        2013 – Şeytan-ı Racim (Sinema Filmi)
        2013 – Benimle Oynar mısın? (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)
        2013 – Beni Böyle Sev (Reha) (TV Dizisi)
        2012 – Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (Tayyar Abi) (Sinema Filmi)
        2012 – Babam İçin (Osman) (TV Dizisi)
        2011 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

        2011 – Türk Pasaportu (Behic Erkin) (Sinema Filmi)
        2011 – Labirent (Sinema Filmi)
        2011 – Devrimden Sonra (İşçi) (Sinema Filmi)
        2011 – Canım Babam (Hadi) (TV Dizisi)
        2010 – Baykuş Krallığı Efsanesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
        2010 – Bahar Soğuk Geçecek (Hasan)(Kısa Film)
        2009 – Aşk Geliyorum Demez (Erdoğan) (Sinema Filmi)
        2008 – Devrim Arabaları (Recep Usta) (Sinema Filmi)
        2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Kamil Zeybek) (TV Dizisi)
        2007 – Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (Ed Harris Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
        2006 – İlk Aşk (Zurnacı Ziya) (Sinema Filmi)
        2003 – Hayat Bilgisi (Panzer Emin Hoca) (TV Dizisi)
        2003 – Bir İstanbul Masalı (Numan Gerçek) (TV Dizisi)
        1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Kılıç Mehmet ) (TV Dizisi)

        1999 – Yeşil Yol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
        1996 – Kurtuluş (Naci Bey) (TV Dizisi)
        1994 – Ziller (Sinema Filmi)
        1993 – Kanıt Peşinde (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)
        1993 – Hoşçakal Umut (Sinema Filmi)
        1988 – Aşıksın (Sinema Filmi)
        1983 – Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)
        1981 – Gelibolu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
        1975 – Tatlı Tatlı (Nuri) (Sinema Filmi)
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