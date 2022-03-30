Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Osman Bey'in "Bu vakte kadar nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
OSMAN BEY VE ALPLERİ İNHİSAR KALESİ'Nİ FETHETTİLER
Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümüne İnhisar'ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, o'nun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Koses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fetheder.
Osman Bey, Alpleriyle İnhisar yol ayrımında "İmdi fetih vaktidir" diyerek fetih yemini eder. Kosses ise Osman Bey'e karşı ittifak ortağı olarak tanıttığı Turgut Bey'i, Tekfur Mateus'un odasına sokar. Osman Bey ve Alpleri ise İnhisar Kalesi'ne Kosses'in komutanı Kiros'un yardımıyla girerler.
Tekfur Mateus, Kosses ve Turgut Bey yemek yerlerken Osman Bey " Selamün Aleyküm Matteus" diyerek odaya girer. Osman Bey "İşittik Mateus! Zulümle hükmeder, adaletini hakkıyla sağlamazmışsın! Bizde adalet pusatımızı kuşanıp geldik. Gayrı İnhisar kalesi! Kayı'nın, Türk'ün, İslam'ın mülküdür!" sözleri üzerine Matteus ve askerleri şoka girer.