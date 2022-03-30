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    • Televizyon
    • 31.03.2022 00:32
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    • 31.03.2022 00:38
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    Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!”

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman yayınlanan 88. bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Osman Bey ve Alpleri’nin İnhisar Kalesi’nin fethettikleri bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. Söz konusu fragmanda Osman Bey’in “Bu vakte kadar nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 89. bölüm fragmanı...

    Nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar!

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Osman Bey'in "Bu vakte kadar nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    OSMAN BEY VE ALPLERİ İNHİSAR KALESİ'Nİ FETHETTİLER
    Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümüne İnhisar'ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, o'nun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Koses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fetheder.

    Osman Bey, Alpleriyle İnhisar yol ayrımında "İmdi fetih vaktidir" diyerek fetih yemini eder. Kosses ise Osman Bey'e karşı ittifak ortağı olarak tanıttığı Turgut Bey'i, Tekfur Mateus'un odasına sokar. Osman Bey ve Alpleri ise İnhisar Kalesi'ne Kosses'in komutanı Kiros'un yardımıyla girerler.

    Tekfur Mateus, Kosses ve Turgut Bey yemek yerlerken Osman Bey " Selamün Aleyküm Matteus" diyerek odaya girer. Osman Bey "İşittik Mateus! Zulümle hükmeder, adaletini hakkıyla sağlamazmışsın! Bizde adalet pusatımızı kuşanıp geldik. Gayrı İnhisar kalesi! Kayı'nın, Türk'ün, İslam'ın mülküdür!" sözleri üzerine Matteus ve askerleri şoka girer.

        Matteus'un saldırı emri vermesiyle Osman Bey ve Turgut Alp odada ki askerleri biçerler. Osman Bey'in Alpleri'de kısa sürede İnhisar Kalesi'ni ele geçirirler.

        Osman Bey fetih sonrası hazineyi getirterek "Hazineyi ahaliye bizzat sen dağıtasın Turgut Bey! Hemi ahalinin gönlünü kazanasın, hem de cümle alem işitsin, kaleyi senin aldığını! " diyerek İnhisar'ı Turgut Bey'e verir.

        Kosses 'in "Şimdi Osman Bey! Sırada İnegöl var " sözlerini Osman Bey onaylar. Osman Bey "Nikola tedbirini arttıracaktır! İnegöl'ü kuşatmak güç olacak! Amma alacağız! " diyerek İnegöl'ü Alplerine hedef gösterir.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı yayınlandı: “Nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!”
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