Sare’nin gerçek kimliği ortaya çıktı! Yalnız Kurt 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya onun intikamını almaya geldim”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt'un 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Sare'nin "Buraya onun intikamını almaya geldim" şeklindeki sözleri damga vurdu.
Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 9'uncu bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
YALNIZ KURT 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.
Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.