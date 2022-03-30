Sare’nin gerçek kimliği ortaya çıktı! Yalnız Kurt 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya onun intikamını almaya geldim”

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.