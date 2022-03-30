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    • Televizyon
    • 30.03.2022 23:43
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    • 30.03.2022 23:43
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    Sare’nin gerçek kimliği ortaya çıktı! Yalnız Kurt 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya onun intikamını almaya geldim”

    Atv’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt’un 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana gerçek kimliğini açıklayan Sare’nin “Buraya onun intikamını almaya geldim” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt’un 10. bölüm 2. fragmanı...

    Sare’nin gerçek kimliği ortaya çıktı!

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt'un 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Sare'nin "Buraya onun intikamını almaya geldim" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt 9'uncu bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    YALNIZ KURT 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

    Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.

        Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır. Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir. Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır.

        Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

        Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir.
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        Haberler Televizyon Sare’nin gerçek kimliği ortaya çıktı! Yalnız Kurt 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya onun intikamını almaya geldim”
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