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    • Televizyon
    • 30.03.2022 23:54
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    • 30.03.2022 23:54
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    Kuruluş Osman’ın 88. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Alpleri İnhisar Kalesi’nin fethetti!

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 88’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen yeni bölümüne İnhisar’ın fethi damgasını vurdu. Soluksuz izlenen sahne, sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Osman Bey ve Alplerinin İnhisar Kalesi’nin fethettiği o sahne...

    Osman Bey ve Alpleri İnhisar Kalesi’nin fethetti!

    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümünde Osman Bey, Bizans İmparatoru'nun yanına yerleştirdiği ajanı Martoloz'dan İnegöl ve Tekfur Nikola hakkında son bilgileri alır. Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'le İnegöl, Bilecik, İznik ve Bursa fetihleri düşlerini paylaşır.

    Osman Bey, Bizans İmparator'unun yanına yerleştiği casusu Martoloz'la mağara da buluşur. Martolaz yere serdiği harita üzerinden Nikola'nın, İnegöl'ün savunması için imparatordan istediklerini Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'e anlatır. Martoloz, Nikola'nın olası İnegöl kuşatması için imparatordan takviye asker ve surlarını korumak için yanıcı yağ istediğini söyler.

    Martoloz 'un "İkmal için bu yolu kullanacak! İkmali kesmek, İnegöl'ün gücünü kıracaktır!" sözlerini Osman Bey Bursa'yı anlat diye keser. Martoloz "Devletine baş şehir olsun deyi istediğin Bursa! Surların aşılması çok güç. Tedarik hattını engellemek dahi yıllar alır. Pek çok köyden beslenir. Zenginliği yüz belki bin Söğüt'e denk!" sözleri Osman Bey'i gülümsetir.

        Osman Bey "Biz de ondan isteriz ya. Elbet bize yurt olacaktır. Vaktini bekler! " diyerek fetih düşlerini Martoloz, Turgut Bey ve Kosses'le paylaşır. Osman Bey "Sen bilgiyi getireceksin. Ben Alpleri, askeri yığacağım. Tekfur Kosses ve Turgut Bey ardımda duracak. Evvel İnhisar. Sonra İnegöl, Bilecik, İznik, Bursa! " diyerek Nizamı Alem davasına bağlı yetişecek nesillerin bir gün Konstantiniyye'yi de kendilerine yurt edeceklerini sözlerine ekler.

        OSMAN BEY VE ALPLERİ İNHİSAR KALESİ'Nİ FETHETTİLER
        Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, o'nun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Koses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fetheder.

        Osman Bey, Alpleriyle İnhisar yol ayrımında "İmdi fetih vaktidir" diyerek fetih yemini eder. Kosses ise Osman Bey'e karşı ittifak ortağı olarak tanıttığı Turgut Bey'i, Tekfur Mateus'un odasına sokar. Osman Bey ve Alpleri ise İnhisar Kalesi'ne Kosses'in komutanı Kiros'un yardımıyla girerler.

            Tekfur Mateus, Kosses ve Turgut Bey yemek yerlerken Osman Bey " Selamün Aleyküm Matteus" diyerek odaya girer. Osman Bey "İşittik Mateus! Zulümle hükmeder, adaletini hakkıyla sağlamazmışsın! Bizde adalet pusatımızı kuşanıp geldik. Gayrı İnhisar kalesi! Kayı'nın, Türk'ün, İslam'ın mülküdür!" sözleri üzerine Matteus ve askerleri şoka girer. Matteus'un saldırı emri vermesiyle Osman Bey ve Turgut Alp odada ki askerleri biçerler. Osman Bey'in Alpleri'de kısa sürede İnhisar Kalesi'ni ele geçirirler.

            Osman Bey fetih sonrası hazineyi getirterek "Hazineyi ahaliye bizzat sen dağıtasın Turgut Bey! Hemi ahalinin gönlünü kazanasın, hem de cümle alem işitsin, kaleyi senin aldığını! " diyerek İnhisar'ı Turgut Bey'e verir.

            Kosses 'in "Şimdi Osman Bey! Sırada İnegöl var " sözlerini Osman Bey onaylar. Osman Bey "Nikola tedbirini arttıracaktır! İnegöl'ü kuşatmak güç olacak! Amma alacağız! " diyerek İnegöl'ü Alplerine hedef gösterir.
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                Haberler Televizyon Kuruluş Osman’ın 88. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Alpleri İnhisar Kalesi’nin fethetti!
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