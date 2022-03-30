Kuruluş Osman’ın 88. bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey ve Alpleri İnhisar Kalesi’nin fethetti!

Osman Bey "Biz de ondan isteriz ya. Elbet bize yurt olacaktır. Vaktini bekler! " diyerek fetih düşlerini Martoloz, Turgut Bey ve Kosses'le paylaşır. Osman Bey "Sen bilgiyi getireceksin. Ben Alpleri, askeri yığacağım. Tekfur Kosses ve Turgut Bey ardımda duracak. Evvel İnhisar. Sonra İnegöl, Bilecik, İznik, Bursa! " diyerek Nizamı Alem davasına bağlı yetişecek nesillerin bir gün Konstantiniyye'yi de kendilerine yurt edeceklerini sözlerine ekler.