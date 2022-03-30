Romantik anlar! Kardeşlerim 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben de sana aşağım benim güzeller güzeli Asiye’m”

Kadrosunda Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Doruk'un "Ben de sana aşağım benim güzeller güzeli Asiye'm" sözleri damga vurdu.
AKİF'İN GÖRÜNTÜLERİ BERK'İN ELİNE GEÇTİ!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 45.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #GücümYetmedi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
KARDEŞLERİM 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nebahat'in yardımına giden Akif, onu kanıtları saklamaya ikan eder. İkili delilleri ortadan kaldırıp gizlice orayı terk ederler. Olay Resul'ü bulan Suzan'ın üzerine kalır. Asiye ise ameliyata alınır. Doruk ile Ömer kavga ederken Orhan, tüm gerçekleri öğrenir.