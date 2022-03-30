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    • Televizyon
    • 30.03.2022 23:33
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    • 30.03.2022 23:33
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    Romantik anlar! Kardeşlerim 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben de sana aşağım benim güzeller güzeli Asiye’m”

    Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Romantik sahnelerin yer aldığı yeni bölüm fragmanına Doruk’un “Ben de sana aşağım benim güzeller güzeli Asiye’m” sözleri damga vurdu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim’in yeni fragmanı sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Kardeşlerim 46. bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim’de romantik anlar!

    Kadrosunda Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Doruk'un "Ben de sana aşağım benim güzeller güzeli Asiye'm" sözleri damga vurdu.

    AKİF'İN GÖRÜNTÜLERİ BERK'İN ELİNE GEÇTİ!
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 45.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #GücümYetmedi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    KARDEŞLERİM 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Nebahat'in yardımına giden Akif, onu kanıtları saklamaya ikan eder. İkili delilleri ortadan kaldırıp gizlice orayı terk ederler. Olay Resul'ü bulan Suzan'ın üzerine kalır. Asiye ise ameliyata alınır. Doruk ile Ömer kavga ederken Orhan, tüm gerçekleri öğrenir.

        Üstelik sadece aile değil Tolga sayesinde okuldakiler de Ömer'in tefecilerle çalıştığı öğrenir. Ömer herkes tarafından dışlanırken Şengül'ün bunu bildiği halde sessiz kaldığı da ortaya çıkar. Çılgına dönen Orhan, evi terk eder.

        Kızgınlığı geçince eve döneceğini düşünen Şengül, Orhan'ı başka bir kadınla görür. Akif, Suzan'a yardım ederken Nebahat ile yine çatışır. Ancak kozlar Akif'in elindedir.

        Görüntülerin Kaan'ın bilgisayarından alındığını anlayan Akif ona fena çıkışır ve bilgisayarı imha eder. Fakat babasının ani ölümü ile yıkılan Berk, telefonunu kurcalarken Akif'in videosunu görür ancak izleyemeden şarjı biter.

            Asiye, Emel ve Ömer ise aile mezarlığında bir araya gelir ve yine her şeye rağmen birbirlerine tutunurlar. Çünkü birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yoktur.
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            Haberler Televizyon Romantik anlar! Kardeşlerim 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben de sana aşağım benim güzeller güzeli Asiye’m”
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