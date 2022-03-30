Kuruluş Osman milyonları ekran başına kilitledi! Osman Bey İnhisar’ı fethetmek için son planlarını Turgut Bey ve Kosses’le yaptı

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümünde Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur.
Barkın'ın bu hareketi ve Mari'nin öldürülmesi Osman Bey'in şüphelerinin Barkın ve İbrahim Fakih üzerinde yoğunlaşmasına sebep olur. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. İnhisar'ın fethi öncesi gizlice Harmankaya Kalesi'ne giderek Turgut Bey ve Kosses'le son planlarını yapar.
Harmankaya Kalesi'ne gizlice giren Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'le buluşur. Ivaz Bey'in şehit edildiğini bilgisini paylaşan Osman Bey, maskeli düşmanının tam maskesini düşürecekken kendisine atılan Harmankaya tamgalı okları gösterir.