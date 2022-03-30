Kuruluş Osman milyonları ekran başına kilitledi! Osman Bey İnhisar’ı fethetmek için son planlarını Turgut Bey ve Kosses’le yaptı

Bütün tuzakların bozulması için durmamaları gerektiğini söyleyen Osman Bey "İnhisar Tekfuru Nikola'nın müttefiki ve şarktan gelecek olan tek destek kuvveti. Evvel orayı alacağız. Hem de büyük bir cenk hazırlığı etmeden. Sonra da İnegöl'ün surlarına dayanacağız! " diyerek İnhisar'ı nasıl alacaklarını Turgut Bey ve Kosses'e anlatır.