Esra Erol’da akılalmaz olay! Duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti! “Eşimi çalışıyor sanıyordum amcamın geliniyle...”

Esra Erol'da programına Samsun'dan başvuran 4 çocuk annesi Emine Alkuş, eşi Sinan Alkuş'un ihanetine uğradığını belirterek boşanmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
4 çocuğunun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Emine Hanım, "Eşim 6 ay önce Antalya'ya gitti, çalışmak için. Ben ekmeğinin peşinde diye düşünüyordum. Küçük kızım babasına çok düşkün. Bir gün telefonla konuşurken arkadan bir kadın sesi geldi. Eşime sordum, yalanladı. Daha sonra tekrar sordum, bana "Onu da getireyim ikiniz durursunuz" dedi. Bir kadın olduğunu kabul etti ancak ben kim olduğunu bilmiyordum" dedi.
Emine Hanım, "Biri bana kadının kim olduğunu söyledi. Ben inanamadım, amcamın eski geliniyle birlikteymiş. Sonra ben aradım Zülfiye'yi. Konuştuk, bana "Boşan, ben Sinan'ı çok seviyorum" dedi. Sinan da sonra boşanalım demeye başladı" ifadelerini kullandı.