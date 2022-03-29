Esra Erol’da akılalmaz olay! Duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti! “Eşimi çalışıyor sanıyordum amcamın geliniyle...”

4 çocuğunun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Emine Hanım, "Eşim 6 ay önce Antalya'ya gitti, çalışmak için. Ben ekmeğinin peşinde diye düşünüyordum. Küçük kızım babasına çok düşkün. Bir gün telefonla konuşurken arkadan bir kadın sesi geldi. Eşime sordum, yalanladı. Daha sonra tekrar sordum, bana "Onu da getireyim ikiniz durursunuz" dedi. Bir kadın olduğunu kabul etti ancak ben kim olduğunu bilmiyordum" dedi.