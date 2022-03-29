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    • Televizyon
    • 29.03.2022 19:48
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    • 29.03.2022 19:55
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti! “Eşimi çalışıyor sanıyordum amcamın geliniyle...”

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Samsun’dan katılan 4 çocuk annesi Emine Alkuş, “Eşim Antalya’da çalışıyor sanıyordum, amcamın eski gelini Zülfiye Kayaoğlu ile birlikteymiş” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. Emine Alkuş’un başından geçenleri anlatmasının ardından eşi Sinan Alkuş ve Zülfiye Kayaoğlu, canlı yayına bağlanarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Emine Hanım ise duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti. İşte detaylar...

    Duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti!

    Esra Erol'da programına Samsun'dan başvuran 4 çocuk annesi Emine Alkuş, eşi Sinan Alkuş'un ihanetine uğradığını belirterek boşanmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    4 çocuğunun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Emine Hanım, "Eşim 6 ay önce Antalya'ya gitti, çalışmak için. Ben ekmeğinin peşinde diye düşünüyordum. Küçük kızım babasına çok düşkün. Bir gün telefonla konuşurken arkadan bir kadın sesi geldi. Eşime sordum, yalanladı. Daha sonra tekrar sordum, bana "Onu da getireyim ikiniz durursunuz" dedi. Bir kadın olduğunu kabul etti ancak ben kim olduğunu bilmiyordum" dedi.

    Emine Hanım, "Biri bana kadının kim olduğunu söyledi. Ben inanamadım, amcamın eski geliniyle birlikteymiş. Sonra ben aradım Zülfiye'yi. Konuştuk, bana "Boşan, ben Sinan'ı çok seviyorum" dedi. Sinan da sonra boşanalım demeye başladı" ifadelerini kullandı.

        Eşinin kendisini daha önce üç kez daha aldattığını dile getiren Emine Hanım, yedi yıl önce boşanma kararı aldığını ancak annesinin engel olduğunu söyledi.

        Sinan Alkuş'un kendisine para yollamadığını ve hayvanlarını satarak çocuklarına baktığını belirten Emine Hanım, "Sattığım hayvanın parasını bana sürekli sordu. Ben işten aldığı parayı sorunca "Karıya verdim" dedi. Ben sıkıştığım yerde annemden para aldım, eşim hiç yollamadı" şeklinde konuştu.

        SİNAN ALKUŞ CANLI YAYINDA!
        Tüm bunları bir hafta içinde yaşayan Emine Hanım'ın açıklamalarının ardından eşi Sinan Alkuş, canlı yayına telefonla bağlandı. Zülfiye Kayaoğlu ile ilişkisini kabul eden Sinan Alkuş, eşinin yayına çıkmasından rahatsız olarak "Bu saatten sonra benim soyadımı taşıyamaz" dedi ve boşanmak istediğini dile getirdi.

            Sinan Alkuş'un ardından canlı yayına bağlanan Zülfiye Kayaoğlu ise "Sinan bana yazdığın da ben Emine'nin eşi olduğunu bilmiyordum. Çok sonra evlendim. Emine beni arayıp 'Sen Sinan için hevessin' dedi. Ben de bunun üzerine heves değilim, boşan diye mesaj attım" dedi.

            Zülfiye Hanım, Esra Erol'un "Emine'nin yerinde olmak ister miydin?" sorusuna "Ben de aynı şeyleri yaşadım, eski eşim aldattı" diyerek herkesi şoke etti.

            Zülfiye Hanım, Sinan Alkuş'un kendisini sevdiğini ve Emine Hanım'la kağıt üzerinde evli olduklarını belirterek "Ne olursa olsun Sinan benden vazgeçmediği sürece ben de ondan vazgeçmiyorum. Biz birbirimizi seviyorum" dedi.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti! “Eşimi çalışıyor sanıyordum amcamın geliniyle...”
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