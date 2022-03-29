Destan’da beklenen an: Akkız Batuga’nın han olmasını teklif eder!

'Destan'ın on yedinci bölümüne Akkız'ın bölünen ülkeyi birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine Batuga'nın Hanlığını teklif etmesi damga vurdu. Batuga, Alpagu Han'a isyan eden boy beglerini savaştan vazgeçirmek ve kardeş kanının dökülmesini önlemek için Yula Beg'i davet eder.
Akkız, Batuga, Çolpan, Saltuk, Temur ve Yula Beg yemek yerlerken Batuga'nın ''Türk bölünerek yurt kurulmaz Yula Beg. Batı Gök Kağanlığı tekrar Gök'e geçsin, barış sağlansın isterim'' sözlerine Yula Beg "Diyelim dediğini yaptık. Kurultay üyeleri babalarını öldüren Alpagu Han'ı Kağan olarak görmek istemez" şeklinde cevap verir.
Çolpan Han'ın "Balamir'i de biz istemeyiz!" çıkışına Akkız "Peki... Batuga Tegin Han olsa? Onu ister mi begler?'' diyerek Batuga'nın Han olmasını teklif eder.