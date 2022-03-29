Destan’da beklenen an: Akkız Batuga’nın han olmasını teklif eder!

'Destan'ın on yedinci bölümüne Akkız'ın bölünen ülkeyi birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine Batuga'nın Hanlığını teklif etmesi damga vurdu. Batuga, Alpagu Han'a isyan eden boy beglerini savaştan vazgeçirmek ve kardeş kanının dökülmesini önlemek için Yula Beg'i davet eder.