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    • 28.03.2022 23:44
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    • 28.03.2022 23:45
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    Büyük Buhran yıllarında geçen tarım işçilerinin kötü yaşam koşullarının anlatıldığı Gazap Üzümleri adlı romanın yazarı kimdir?

    Büyük Buhran yıllarında geçen tarım işçilerinin kötü yaşam koşullarının anlatıldığı Gazap Üzümleri adlı romanın yazarı kimdir? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV’de Pazartesi akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen yarışmada yine heyecanlı anlar yaşandı. Yeni bölümü ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında yine birbirinden bilgi dolu sorular vardı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergileyerek artan para ödüllerini kazanmaya çalışan yarışmacıların verdiği yanıtlar yakından takip ediliyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Büyük Buhran yıllarında geçen tarım işçilerinin kötü yaşam koşullarının anlatıldığı Gazap Üzümleri adlı romanın yazarı kimdir?

    Büyük Buhran yıllarında geçen tarım işçilerinin kötü yaşam koşullarının anlatıldığı Gazap Üzümleri adlı romanın yazarı kimdir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Bilgi dolu sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla yanıtları öğrenmek istiyor, internetten sorguluyor. İşte izleyicilerin merakla cevabını aradığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A:Franz Kafka

    B:John Steinback

    C:Jack London

    D:William Faulkner

    Doğru cevap:B:John Steinback
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