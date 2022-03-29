Alpagu Han, Balamir ve Çolpan'ı yaralıyor! "İsyan etmekle Han olunmaz, isyan bastırmakla Han olunur!"

'Destan'ın on yedinci bölümünde Batuga ve Akkız, Han olmanın önündeki engeli kardırmak için Batuga'nın çolak kolunu iyileştirmenin yolunu ararlar.

Batuga ile Akkız ve Saltuk kolu açmak için çalışırlar. Çalışmalar işe yaramayınca Kün Ata, Batuga'nın kolunu kırar. Alpagu Han, Batuga'nın Han olmak için begleri Başpınar'da kengeşte toplanacağını haberini Kaya'nın tarafına çektiği Yula Beg'in adamından öğrenir.