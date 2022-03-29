Alpagu Han, Balamir ve Çolpan'ı yaralıyor! "İsyan etmekle Han olunmaz, isyan bastırmakla Han olunur!"

'Destan'ın on yedinci bölümünde Batuga ve Akkız, Han olmanın önündeki engeli kardırmak için Batuga'nın çolak kolunu iyileştirmenin yolunu ararlar.
Batuga ile Akkız ve Saltuk kolu açmak için çalışırlar. Çalışmalar işe yaramayınca Kün Ata, Batuga'nın kolunu kırar. Alpagu Han, Batuga'nın Han olmak için begleri Başpınar'da kengeşte toplanacağını haberini Kaya'nın tarafına çektiği Yula Beg'in adamından öğrenir.
Akkız'ın annesi üzerinden, Akkız ve Temur'a tuzak kurup onları Batuga'nın yanından uzaklaştıran Alpagu Han, Yula Beg'in adamı kanalıyla Balamir'in de kengeşten haberdar edip, kendisine isyan eden herkesi avlamak için plan kurar.
Batuga; Saltuk, Çolpan ve Kırçiçek'le birlikte Başpınar bölgesinde toplanan kengeşe katılırlar. Batuga beglerin karşısına yeni elbisesini giymiş, saçları örülmüş gerçek bir Han gibi çıkar.