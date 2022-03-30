Survivor'da eleme gecesi için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere All Star'da her hafta Çarşamba günü bir isim yarışmadan eleniyor. 29 Mart'ta oynanan dokunulmazluk oyunu sonrası eleme adayları da belli oldu. 30 Mart Çarşamba yani bugün konsey gerçekleşecek ve bir isim yarışmaya veda edecek. Peki Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? 30 Mart 2022 Çarşamba Survivor'dan kim gitti, eleme adayları kimler? İşte son dakika gelişmeler...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu bir önceki akşam oynandı. 29 Mart Salı günü dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.
Öte yandan Survivor 2022'de ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da yine Ünlüler Takımı kazandı. Üçüncüde de Ünlüler takımı dokunulmazlığı elinden düşürmedi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. Survivor'da elenecek isim 30 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Elenen isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
29 Mart Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Gönüllüler takımından seçilen diğer eleme adayları Yasin ve Gökhan oldu.
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Hikmet oldu.
25 Mart günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Evrim olmuştu.
NAGİHAN ESKİ EŞİNE İSYAN ETTİ!
Ünlüler takımı, geçtiğimiz iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu. Kızını görmek için heyecanla ekran karşısına geçen Nagihan, mesaj açılınca kızının kendisiyle yıllar önce çekildiği bir fotoğrafını görünce adeta yıkıldı.
KARADERE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim, kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski, kızım burada dört yaşında. Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sinirlerine hakim olamayarak bahçeye çıkan Nagihan'ı, takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.