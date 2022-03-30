Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? 30 Mart 2022 Çarşamba Survivor'dan kim gitti, eleme adayları kimler?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

29 Mart Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Gönüllüler takımından seçilen diğer eleme adayları Yasin ve Gökhan oldu.

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Hikmet oldu.

25 Mart günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Evrim olmuştu.

NAGİHAN ESKİ EŞİNE İSYAN ETTİ!

Ünlüler takımı, geçtiğimiz iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu. Kızını görmek için heyecanla ekran karşısına geçen Nagihan, mesaj açılınca kızının kendisiyle yıllar önce çekildiği bir fotoğrafını görünce adeta yıkıldı.

KARADERE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim, kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski, kızım burada dört yaşında. Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sinirlerine hakim olamayarak bahçeye çıkan Nagihan'ı, takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.