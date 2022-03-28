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    • Televizyon
    • 28.03.2022 22:24
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    • 28.03.2022 22:24
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    Edebi eserlerde kullanılan ve son söz anlamına gelen kelime hangisidir?

    Edebi eserlerde kullanılan ve son söz anlamına gelen kelime hangisidir? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV’de Pazartesi akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile ekrana gelen yarışmada yine heyecanlı anlar yaşandı. Yeni bölümü ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında yine birbirinden bilgi dolu sorular vardı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergileyerek artan para ödüllerini kazanmaya çalışan yarışmacıların verdiği yanıtlar yakından takip ediliyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Edebi eserlerde kullanılan ve son söz anlamına gelen kelime hangisidir?

    Edebi eserlerde kullanılan ve son söz anlamına gelen kelime hangisidir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Bilgi dolu sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla yanıtları öğrenmek istiyor, internetten sorguluyor. İşte izleyicilerin merakla cevabını aradığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A: Sonolog

    B: Finolog

    C: Prolog

    D: Epilog

    Doğru cevap: D şıkkı epilog
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