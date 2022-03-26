Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.03.2022 23:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 23:39
    ABONE OL

    Batuga resti çekti! Destan 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!”

    Atv’nin sevilen dizisi Destan’ın merakla beklenen 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda taht için babası Alpagu Han ile restleşen Batuga’nın “Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!” sözleri dikkat çekti. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in yer aldığı Destan’ın 17. bölüm 2. fragmanı...

    “Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!”

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda taht için babası Alpagu Han ile restleşen Batuga'nın "Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!" sözleri dikkat çekti.

    Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Destan 16. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    DESTAN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek.

    Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır.

        Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar.

        Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

        MANÇO, ANNESİNE KARŞILIK AKKIZ'LA EVLENMEK İSTİYOR
        Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’deki adaylık kavgasına Eren Erdem’den destek
        Haberler Televizyon Batuga resti çekti! Destan 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!”
            SON DAKİKA