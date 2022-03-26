Batuga resti çekti! Destan 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda taht için babası Alpagu Han ile restleşen Batuga'nın "Seninle bir anlaşma yaptık Alpagu Han!" sözleri dikkat çekti.
Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Destan 16. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
DESTAN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek.
Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır.