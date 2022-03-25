Yalnız Kurt 10. bölüm fragmanı yayınlandı: “Tüm Türkiye’nin gözü orada olacak! Patlama için şahane zamanlama”

Cuma akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına "Tüm Türkiye'nin gözü orada olacak! Patlama için şahane zamanlama" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.
Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.
Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır.