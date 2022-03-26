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    • Televizyon
    • 27.03.2022 00:36
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    • 27.03.2022 00:36
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    Şengül’ün kıskançlık krizi! Kardeşlerim 46. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben o kadına yapacağımı biliyorum. Ben daha ölmedim!”

    Şengül’ün kıskançlık krizi! Cumartesi akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda kıskançlık krizine girdiği görülen Şengül’ün “Ben o kadına yapacağımı biliyorum. Ben daha ölmedim!” sözleri dikkat çekti. İşte heyecanı doruklara çıkaran Kardeşlerim 46. bölüm fragmanı...

    Şengül’ün kıskançlık krizi!

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'im 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Orhan'ı kıskanan Şengül'ün "Ben o kadına yapacağımı biliyorum. Ben daha ölmedim!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.

    Öte yandan Kardeşlerim 45'inci bölümde yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Kardeşlerim 45. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    EREN KARDEŞLER BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR!
    Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

    Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur.

        Ataman Koleji'nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Şengül’ün kıskançlık krizi! Kardeşlerim 46. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben o kadına yapacağımı biliyorum. Ben daha ölmedim!”
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