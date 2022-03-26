Şengül’ün kıskançlık krizi! Kardeşlerim 46. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben o kadına yapacağımı biliyorum. Ben daha ölmedim!”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'im 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Orhan'ı kıskanan Şengül'ün "Ben o kadına yapacağımı biliyorum. Ben daha ölmedim!" şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu.
Öte yandan Kardeşlerim 45'inci bölümde yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Peki Kardeşlerim 45. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
EREN KARDEŞLER BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR!
Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.
Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur.