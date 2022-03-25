Hedef İnegöl! Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kolay olmayacak amma alacağız”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Osman Bey'in "İnegöl'ü almak kolay olmayacak amma alacağız" sözleri damga vurdu.
KARANLIKLAR AYDINLANIYOR!
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 87'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #KızılElma etiketiyle sosyal medyada, Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.
Kuruluş Osman'da, Osman Bey karanlığın içindeki düşmanını açık etmek için ağabeyi Gündüz Bey üzerinden büyük bir oyun kurdu. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'u obadan sürdü. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya'da saklanırken Kayı Obasına ölüm haberleri geldi.
Kuruluş Osman'ın 87'nci bölümüne İbrahim Fakih kılığındaki Usta'nın, ahilik töreni sırasında Söğüt'teki hanı patlatması ve patlama sonrası Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'nın ağır yaralanması damga vurdu. Usta, müridi Cornelia'ya ağır yaraladıkları Edebalı'yı zehirleyip öldürme talimatı verdi. Edebalı'dan sonra Usta ve müritlerinin hedefinde Akça Çoban ve patlayıcıların bulunduğu mühimmat çadırları vardı.