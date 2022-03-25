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    • Televizyon
    • 26.03.2022 14:28
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    • 26.03.2022 14:28
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    Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu | Büyük ödülü kazanan isim...

    GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta bugün haftanın finalini yapacak. 4 gelinin ve 4 kaynananın yarıştığı fenomen yarışmada her hafta bir yarışmacı büyük ödülü kapıyor. Bu haftanın sonuna gelinmesiyle de gözler birinci olan ve yarışmadan elenen isme odaklandı. Peki; Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Büyük ödülü kim aldı? İşte yanıtları...

    Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi?

    Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da finale gelindi. Bugün bir yarışmacı haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi olacak. Programın takipçileri 25 Mart puan durumunu araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim haberimizde...

    GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU

    👉Hasret:

    👉Miyase:

    👉Fulya:

    👉Yeşim:

    GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'da 25 Mart puan durumu henüz açıklamadı. Puan durumu açıklanmadığında çeyrek altın ve bilezikleri alan isim belli olacak. Ayrıca elenen isim de henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    24 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    👉Yeşim : 13 Puan

    👉Miyase : 10 Puan

    👉Fulya: 14 Puan

    👉Hasret : 23 Puan

    GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLDU?

    Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!

    Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.

        GÜNÜN TATLISI PORTAKALKABUKLU REVANİ TARİFİ

        MALZEMELER

        4 adet yumurta 2 adet portakal 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı irmik Yarım su bardağı şeker 2 su bardağı un Yarım su bardağı sıvı yağ 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu

        ŞERBET

        2 su bardağı su 2 su bardağı şeker Yarım limonun suyu

        SOS

        2 su bardağı su 2 yemek kaşığı kakao 4 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı un
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu | Büyük ödülü kazanan isim...
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