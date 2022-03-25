Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu | Büyük ödülü kazanan isim...

Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da finale gelindi. Bugün bir yarışmacı haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi olacak. Programın takipçileri 25 Mart puan durumunu araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU
👉Hasret:
👉Miyase:
👉Fulya:
👉Yeşim:
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 25 Mart puan durumu henüz açıklamadı. Puan durumu açıklanmadığında çeyrek altın ve bilezikleri alan isim belli olacak. Ayrıca elenen isim de henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
24 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
👉Yeşim : 13 Puan
👉Miyase : 10 Puan
👉Fulya: 14 Puan
👉Hasret : 23 Puan
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLDU?
Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!
Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.