Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu | Büyük ödülü kazanan isim...

Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da finale gelindi. Bugün bir yarışmacı haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi olacak. Programın takipçileri 25 Mart puan durumunu araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim haberimizde...