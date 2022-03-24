Ortalık kızıştı! Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin”

Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin" sözleri damga vurdu.
Fragman sosyal medyaya damga vururken son bölümde yaşananlar çok konuşuldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 129. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz.
Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır.