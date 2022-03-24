Ortalık kızıştı! Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin”

Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin" sözleri damga vurdu.

Fragman sosyal medyaya damga vururken son bölümde yaşananlar çok konuşuldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 129. bölümde neler oldu? İşte detaylar...