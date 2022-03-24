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    • Televizyon
    • 25.03.2022 00:38
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    • 25.03.2022 01:03
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    Ortalık kızıştı! Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin”

    Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına “Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin” sözleri damga vurdu. Heyecanı doruklara çıkaran fragman, sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek’in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı...

    “Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin”

    Perşembe akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin" sözleri damga vurdu.

    Fragman sosyal medyaya damga vururken son bölümde yaşananlar çok konuşuldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 129. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 129. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz.

    Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker… Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır.

        Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

        Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder.

        Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.
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            Haberler Televizyon Ortalık kızıştı! Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu gece bütün gerçekleri öğreneceksin”
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