Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey’den büyük oyun!

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 87'nci bölümünde Osman Bey, karanlığın içindeki düşmanını açık etmek için ağabeyi Gündüz Bey üzerinden büyük bir oyun kurar. Osman Bey, düşmanlarını açığa çıkarmak için ağabeyi Gündüz'ün obadan sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya'da saklanırken Kayı Obasına Gündüz ve Ayşe Hatun'un ölüm haberleri gelir.

Osman Bey'e karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynayan Usta; Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni kurar. Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için harekete geçer. Osman Bey kurulan tuzağın farkındadır. Karanlık güçlerin tek hamle ile ordusunun Alp Başı Turgut Bey ile Gündüz'ü ve en yakın müttefiki Kosses'i birbirine düşürmek olduğunu anlayan Osman Bey, ağabeyi Gündüz ve Ayşe Hatun'u yargılayıp Kayı Obasından sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un; Kosses tarafından yakalanacağını bilen Osman Bey, Turgut Bey ve Konur Alp'i Kosses'e gönderir.