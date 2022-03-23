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    • Televizyon
    • 24.03.2022 00:31
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    • 24.03.2022 00:32
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    Akif delilleri yok ediyor! Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: “Koskoca Resul Özkaya’nın ayağı takıldı ve öldü”

    Cumartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kardeşlerim’in merakla beklenen 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Asiye’nin hastaneye kaldırıldığı fragmana Resul ile ilgili gelişmeler damga vurdu. Akif delilleri yok ederken Suzan’ın “Resul’u ben öldürmedim” sözleri dikkat çekti. İşte Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı...

    “Koskoca Resul Özkaya’nın ayağı takıldı ve öldü”

    Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Akif delilleri yok ederken Suzan'ın "Resul'u ben öldürmedim" sözleri dikkat çekti.

    ASİYE VURULDU!
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 44.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşlerimİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    KARDEŞLERİM 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Doruk, tefecilerle çalışan Ömer'i uyardı, yardım etmek için onun borcunu ödemeyi teklif etti.

    Ancak Ömer kabul etmedi. Fakat Ömer'in yaptığı iş mahallede konuşulmaya başladı ve bu Şengül'ün kulağına da geldi.

        AKİF'TEN SUZAN'A EVLENME TEKLİFİ!
        Nebahat'ten boşanacağına kesin gözü ile bakan Akif mahkemede fena bozguna uğradı. Onun Suzan'a evlilik teklif edeceğini öğrenen Nebahat evlenmekten vazgeçer. Ancak Akif yine de Suzan'a akşamında evlenme teklifi etti. Her şeyden bihaber olan Suzan'da kabul etti. Doruk'un yardımını kabul eden Ömer borcunu ödedi ama bu tefecilerin hiç hoşuna gitmedi.

        NEBAHAT İLE RESÜL'ÜN KONUŞMASI İSE KANLI BİTTİ!
        Bilgisayardaki cinayet görüntülerini gören Resul, Nebahat'i çağırdı. Akif'i korumak isteyen Nebahat, Resul'ü engellemeye çalışırken onu fena yaraladı.

        ÖMER'İ KORUMAK İSTEYEN ASİYE VURULDU!
        Ömer'i tehdit eden tefeciler sözlerini tuttu ve işi bırakamayacağını göstermek için evlerine geldi. Ömer'i korumak isteyen Asiye tefecilerin kurşunu ile vuruldu.
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        İtirazın detayları ortaya çıktı
        Haberler Televizyon Akif delilleri yok ediyor! Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: “Koskoca Resul Özkaya’nın ayağı takıldı ve öldü”
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