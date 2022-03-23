Akif delilleri yok ediyor! Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: “Koskoca Resul Özkaya’nın ayağı takıldı ve öldü”

Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Akif delilleri yok ederken Suzan'ın "Resul'u ben öldürmedim" sözleri dikkat çekti.
ASİYE VURULDU!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 44.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşlerimİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
KARDEŞLERİM 44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Doruk, tefecilerle çalışan Ömer'i uyardı, yardım etmek için onun borcunu ödemeyi teklif etti.
Ancak Ömer kabul etmedi. Fakat Ömer'in yaptığı iş mahallede konuşulmaya başladı ve bu Şengül'ün kulağına da geldi.