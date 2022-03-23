Akif delilleri yok ediyor! Kardeşlerim 45. bölüm 2. fragmanı: “Koskoca Resul Özkaya’nın ayağı takıldı ve öldü”

AKİF'TEN SUZAN'A EVLENME TEKLİFİ!

Nebahat'ten boşanacağına kesin gözü ile bakan Akif mahkemede fena bozguna uğradı. Onun Suzan'a evlilik teklif edeceğini öğrenen Nebahat evlenmekten vazgeçer. Ancak Akif yine de Suzan'a akşamında evlenme teklifi etti. Her şeyden bihaber olan Suzan'da kabul etti. Doruk'un yardımını kabul eden Ömer borcunu ödedi ama bu tefecilerin hiç hoşuna gitmedi.