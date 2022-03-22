Batuga Mei Jin’in karşısına dikildi! Destan 17. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ya ölürsün, ya bizim itimiz olursun! Hangisi?”

Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Mei Jin'in karşısına dikilen Batuga'nın "Ya ölürsün, ya bizim itimiz olursun! Hangisi?" sözleri damga vurdu.
AKKIZ BATUGA'YI ÖLÜMDEN KURTARIYOR
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
'Destan'ın on altıncı bölümünde Batuga'nın çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beglerine çiçek aşısı ve tuz vaat etmesi ve boy beglerinin Batuga'nın yanında olması Balamir'in hiç hoşuna gitmez.
Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyan Balamir; Batuga, Saltuk ve Kün Ata'yı kaçılır. Batuga'nın sessiz kalması ve boylara çiçek aşısı yapması karşılığında Saltuk ve Kün Ata'yı serbest bırakan Balamir, Batuga'yı iple boğmak ister.