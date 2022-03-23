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    • Televizyon
    • 23.03.2022 19:48
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    • 23.03.2022 20:04
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    Esra Erol’da kahreden hikaye! Zihinsel engelli evladını parka bırakıp kaçtı! 24 yıl sonra canlı yayında kızına böyle seslendi

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Zeynep Hanım, 24 yıl önce 6 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli kızı Burcu’yu parkta oyun oynadığı esnada terk ettiğini belirterek pişman olduğunu dile getirdi. “Kızımı 25 Eylül 1998 günü Büyükçekmece'de bir parka bıraktım” diyen Zeynep Hanım, o günü ve ardından yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da kahreden hikaye!

    Esra Erol'da programına başvuran Zeynep Hanım, "Kızımı 25 Eylül 1998 günü Büyükçekmece'de bir parka bıraktım" diyerek vicdan azabı çektiğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

    24 yıl sonra kızını bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Zeynep Hanım, 16 yaşında babası tarafından evlendirildiğini söyleyerek "5 doğum yaptım. Burcu'nun babasından üç çocuğum oldu. Biri vefat etti. Burcu'nun bir abisi var. Burcu'nun babasıyla boşandık, bize sahip çıkmadı. Oğlumu annemin yanına verdim" dedi.

    Zeynep Hanım, "Burcu'yu bırakma kararını nasıl aldınız? Nasıl vazgeçtiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

        "O gün işten çıktım. Çocuğumu komşuya bırakmıştım. Aslında parayla da baktırmak istedim. Biri bakıyordu, ücretli baktırdığımda çocuğumun üstüne kapıyı kilitlediğini ve dövdüğünü öğrendim. Bunun üzerine bırakma kararı verdim.

        Yurda vermek istedim, veremedim. Bırakırsam devlet bakar diye düşündüm. Bu kadar uzun süreceğini düşünemedim, bir süre sonra alırım diye düşündüm. Psikolojik sorunlardan, maddi sıkıntılardan dolayı ben çocuğuma sahip çıkamadım. Çok pişmanım, hayatımın en büyük hatasını yaptım"

        TERK ETTİĞİ GÜNÜ ANLATTI!
        Burcu'yu terk ettiği günü anlatan Zeynep Hanım, kızı salıncakta sallanırken oradan ayrıldığını, parkın köşesinden onu izlediğini ve bir süre sonra bir adamın Burcu'yu alıp emniyete götürdüğünü söyledi.

            Burcu'yu emniyete teslim eden şahısla karakol çıkışı konuştuğunu belirten Zeynep Hanım, kızının durumunu sorduğunu ve bayıldığını söyledi. O şahsı o dönem tanımadığını dile getiren Zeynep, şu an kızını karakola teslim eden adamla evli olduğunu belirtti.

            CANLI YAYINDA KIZINA SESLENDİ!
            Zeynep Hanım, canlı yayında 24 yıl önce terk ettiği kızına seslenerek şunları söyledi: "Gelsin, affetmesin beni. En büyük hakaretleri etsin, bir kere görmek istiyorum. Akıbetini bilmek istiyorum. Abisi var onunla konuşsun, istemiyorsa benle konuşmasın"
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da kahreden hikaye! Zihinsel engelli evladını parka bırakıp kaçtı! 24 yıl sonra canlı yayında kızına böyle seslendi
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