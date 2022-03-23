Esra Erol’da kahreden hikaye! Zihinsel engelli evladını parka bırakıp kaçtı! 24 yıl sonra canlı yayında kızına böyle seslendi

Esra Erol'da programına başvuran Zeynep Hanım, "Kızımı 25 Eylül 1998 günü Büyükçekmece'de bir parka bıraktım" diyerek vicdan azabı çektiğini ve pişman olduğunu dile getirdi.
24 yıl sonra kızını bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Zeynep Hanım, 16 yaşında babası tarafından evlendirildiğini söyleyerek "5 doğum yaptım. Burcu'nun babasından üç çocuğum oldu. Biri vefat etti. Burcu'nun bir abisi var. Burcu'nun babasıyla boşandık, bize sahip çıkmadı. Oğlumu annemin yanına verdim" dedi.
Zeynep Hanım, "Burcu'yu bırakma kararını nasıl aldınız? Nasıl vazgeçtiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi: