Esra Erol’da kahreden hikaye! Zihinsel engelli evladını parka bırakıp kaçtı! 24 yıl sonra canlı yayında kızına böyle seslendi

24 yıl sonra kızını bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Zeynep Hanım, 16 yaşında babası tarafından evlendirildiğini söyleyerek "5 doğum yaptım. Burcu'nun babasından üç çocuğum oldu. Biri vefat etti. Burcu'nun bir abisi var. Burcu'nun babasıyla boşandık, bize sahip çıkmadı. Oğlumu annemin yanına verdim" dedi.