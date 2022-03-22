Destan’da nefes kesen sahne: Temur tarafını seçti! “Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir”

'Destan'ın on altıncı bölümüne Temur'un annesi Ulu Ece'nin , Batuga'yı öldürmek için Türgiş obasında ki çiçekli kızı gönderdiğini öğrenip Ulu Ece'ye rest çekip, Batuga'nın yanında yer alması damga vurdu.
Batuga ve Alpagu Han'ı barıştırmak için Gök Saraya gelen Temur, annesi Ulu Ece'nin Yibek'e "Gök Tengri'ye alkış ederim ki Dağlı esirlerin arasına soktuğumuz o Türgişli kızdan sana da çiçek bulaşmadı. Batuga ve Akkız'ın canını alacam diye analı kızlı ikinizi de kaybetseydim kahrımdan can verirdim Yibek." sözlerini duyar.