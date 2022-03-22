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    • Televizyon
    • 22.03.2022 22:55
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    • 22.03.2022 22:57
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    Destan’da nefes kesen sahne: Temur tarafını seçti! “Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir”

    Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen ‘Destan’, on altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes keserken Temu’un tercih yaptığı sahne çok konuşuldu. İşte reyting rekortmeni Destan’ın ilgi gören o sahnesi...

    Temur tarafını seçti!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

    'Destan'ın on altıncı bölümüne Temur'un annesi Ulu Ece'nin , Batuga'yı öldürmek için Türgiş obasında ki çiçekli kızı gönderdiğini öğrenip Ulu Ece'ye rest çekip, Batuga'nın yanında yer alması damga vurdu.

    Batuga ve Alpagu Han'ı barıştırmak için Gök Saraya gelen Temur, annesi Ulu Ece'nin Yibek'e "Gök Tengri'ye alkış ederim ki Dağlı esirlerin arasına soktuğumuz o Türgişli kızdan sana da çiçek bulaşmadı. Batuga ve Akkız'ın canını alacam diye analı kızlı ikinizi de kaybetseydim kahrımdan can verirdim Yibek." sözlerini duyar.

        Duyduklarıyla şok olan Temur "Sen benim kandaşıma kara ruh bulaştırmaya mı kalktın ana? Türgiş obasından çiçekli kız alıp... Dağlı esirlerin arasına mı soktun? Sen benim kandaşımı öldürmeye mi çalıştın?" şeklinde sorar.

        Ulu Ece'nin "ben düşmanımızı ortadan kaldırmaya çalıştım! " sözleri Temur'u öfkelendirir.

        Duyduklarına inanamayan Temur "Ben Gök Tegini, Alpagu Han oğlu Temur Tegin! Bundan gayrı biline ki kılıcım da yolum da Aksak Tegin ile birdir!" diyerek Batuga ile hareket edeceğini söyler.
            6’lı masaya bombardıman!
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