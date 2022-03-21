Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 21.03.2022 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2022 22:47
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım”

    Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Züleyha’nın “Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım Hakan Gümüşoğlu” sözleri damga vurdu. İşte perşembe akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova’nın 129. bölüm 2. fragmanı...

    “Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım”

    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Züleyha'nın "Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım Hakan Gümüşoğlu" sözleri damga vurdu.

    ZÜLEYHA'NIN SÜRPRİZ HAMLESİ HAKAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 128'inci bölümüyle ekrana geldi. #TehlikeliSular etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 128'inci bölümüne Züleyha'nın yollarını ayırdığı Hakan'ın gerçek kimliğini herkese açıklaması damga vurdu.

    'Bir Zamanlar Çukurova'nın 128'inci bölümünde, gazetede okudukları ile Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha çok öfkelendi. Gazeteyi gösterip hesap sorduğu Hakan'ı hayatından çıkarmaya karar veren Züleyha, Fikret'ten de gerçeği kendisinden gizlediği için hesap sordu.

    Züleyha'nın basın toplantısı düzenleyip her şeyi anlatması üzerine Hakan polis tarafından nezarete alındı. Çiftlikteki işleri ele alarak tüm yaşananlara rağmen ayakta olduğunu gösteren Züleyha, savcının devreye girmesiyle Hakan isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla tutuklandığı açıklanarak serbest bırakıldı.

        Hakan, Züleyha'yla görüşebilmek için konağın kapısını yıkıp geçti ancak bir türlü onu ikna edemedi. Hakan, Çukurova'ya intikam için geldiğini ancak Züleyha'yla tanıştıktan sonra her şeyin değiştiğini söylese de konaktan hayal kırıklığı içinde ayrıldı.

        Hakan'la ilişkisini tamamen koparmak isteyen Züleyha, Fikret'le Hakan'ın şirketteki hisselerini almasını konusunda anlaştı ancak Hakan hisselerini satmayı kabul etmedi. Çolak tüm bu yaşananları Çukurova'daki iktidarını sağlamak için bir fırsat olarak görüp Betül üzerindeki baskısını artırırken, Züleyha'dan sürpriz bir hamle geldi.

        Otomobiliyle seyir halindeyken saldırıya uğrayan Hakan, gizemli bir ekip tarafından kaçırıldı. Hakan, yüzündeki maske çıkarıldığında karşısında Züleyha'yı görünce şoke oldu. Hakan'a bir çanta dolusu para teklif eden Züleyha, hisselerini satmasını ve Çukurova'yı terk etmesini istediği Hakan'a silahını doğrultarak bir seçim yapmasını istedi!
            Hedef İstanbul!
            Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım”
                SON DAKİKA