Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım”

'Bir Zamanlar Çukurova'nın 128'inci bölümünde, gazetede okudukları ile Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha çok öfkelendi. Gazeteyi gösterip hesap sorduğu Hakan'ı hayatından çıkarmaya karar veren Züleyha, Fikret'ten de gerçeği kendisinden gizlediği için hesap sordu.