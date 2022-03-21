Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım”

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Züleyha'nın "Hayatımdan defolup gidene kadar seninle uğraşacağım Hakan Gümüşoğlu" sözleri damga vurdu.
ZÜLEYHA'NIN SÜRPRİZ HAMLESİ HAKAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 128'inci bölümüyle ekrana geldi. #TehlikeliSular etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 128'inci bölümüne Züleyha'nın yollarını ayırdığı Hakan'ın gerçek kimliğini herkese açıklaması damga vurdu.
'Bir Zamanlar Çukurova'nın 128'inci bölümünde, gazetede okudukları ile Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha çok öfkelendi. Gazeteyi gösterip hesap sorduğu Hakan'ı hayatından çıkarmaya karar veren Züleyha, Fikret'ten de gerçeği kendisinden gizlediği için hesap sordu.
Züleyha'nın basın toplantısı düzenleyip her şeyi anlatması üzerine Hakan polis tarafından nezarete alındı. Çiftlikteki işleri ele alarak tüm yaşananlara rağmen ayakta olduğunu gösteren Züleyha, savcının devreye girmesiyle Hakan isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla tutuklandığı açıklanarak serbest bırakıldı.