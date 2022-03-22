Eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın Esra Erol’da canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Sevgilisi gözyaşları içinde açıkladı

Kadir Bey, "Eşim evlenmesine yardım ettiğim Mustafa Sarıgül'ün yanına kaçtı" demişti. Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Gülderen Hanım, "İstemiyorum seni, sen oraya ne diye çıktın? Aç mahkeme, boşan. Ben seni kesinlikle istemiyorum" demişti.