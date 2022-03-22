Eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın Esra Erol’da canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Sevgilisi gözyaşları içinde açıkladı

Oğlu Ömer Sevindik ile Esra Erol'da programına başvuran Kadir Sevindik, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Gülderen Sevindik'in 26 Şubat'ta evden kaçtığını dile getirmişti.
Kadir Bey, "Eşim evlenmesine yardım ettiğim Mustafa Sarıgül'ün yanına kaçtı" demişti. Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Gülderen Hanım, "İstemiyorum seni, sen oraya ne diye çıktın? Aç mahkeme, boşan. Ben seni kesinlikle istemiyorum" demişti.
Gülderen Hanım boşanmak isterken Kadir Bey, ısrarla evliliğini sürdürmek istediğini dile getirmişti. Kadir Bey, Esra Erol ve oğlunun çabalarına rağmen boşanmak istemediğini söylemişti.