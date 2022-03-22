Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 22.03.2022 19:34
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    • 22.03.2022 20:01
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    Eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın Esra Erol’da canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Sevgilisi gözyaşları içinde açıkladı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına oğlu Ömer Sevindik ile başvuran Kadir Sevindik, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülderen Sevindik’in 26 Şubat’ta evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Kadir Bey, “Eşim evlenmesine yardım ettiğim Mustafa Sarıgül’ün yanına kaçtı” demişti. Esra Erol’un ulaştığı Gülderen Sevindik, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Kadir Bey’in aksine boşanmak istediğini dile getiren Gülderen Hanım, Mustafa Bey'in canlı yayına bağlanmasıyla büyük şok yaşadı. İşte detaylar...

    Canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı!

    Oğlu Ömer Sevindik ile Esra Erol'da programına başvuran Kadir Sevindik, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Gülderen Sevindik'in 26 Şubat'ta evden kaçtığını dile getirmişti.

    Kadir Bey, "Eşim evlenmesine yardım ettiğim Mustafa Sarıgül'ün yanına kaçtı" demişti. Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Gülderen Hanım, "İstemiyorum seni, sen oraya ne diye çıktın? Aç mahkeme, boşan. Ben seni kesinlikle istemiyorum" demişti.

    Gülderen Hanım boşanmak isterken Kadir Bey, ısrarla evliliğini sürdürmek istediğini dile getirmişti. Kadir Bey, Esra Erol ve oğlunun çabalarına rağmen boşanmak istemediğini söylemişti.

        KARI-KOCA CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ!
        Gülderen Sevindik ile Kadir Sevindik, bugünkü canlı yayında karşı karşıya geldi. Gülderen Hanım, boşanmak istediğini bir kez daha dile getirdi.

        KADİR BEY İKNA OLDU!
        Karaca mahallesi muhtarı Ümit Özel, canlı yayına telefonla bağlanarak Kadir Bey'i boşanmaya ikna etti.

        MUSTAFA SARIGÜL CANLI YAYINDA!
        Gülderen Hanım'ın yanına kaçtığı Mustafa Bey de canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mustafa Bey, şöyle konuştu: "Ben çok yıprandım, Gülderen Hanım'dan ben vazgeçmek istiyorum. Kadir abimden de çok özür diliyorum"

            Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Mustafa Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarım, ailem var. Herkese rezil oldum ben. Böyle olacağını bilseydim, yapmazdım. Olacak iş değil, yanlış yaptım"

            Gülderen Hanım ise Mustafa Bey'in tehdit edildiğini bu nedenle vazgeçtiğini söyledi. Ancak Mustafa Bey, baskı altında olmadığını dile getirdi.

            Bunun üzerine Gülderen Hanım, "Ailemi de istemiyorum, Mustafa'yı da. Beni istemeyeni ban de istemem" dedi.
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            Haberler Televizyon Eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın Esra Erol’da canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Sevgilisi gözyaşları içinde açıkladı
                SON DAKİKA