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    • Televizyon
    • 20.03.2022 23:50
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    • 20.03.2022 23:50
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    Alpagu Han savaş ilan etti! Destan 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Türk bir olsun, iyi olsun isterim!”

    Atv’nin sevilen dizisi Destan’ın 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Akkız’ın “Alpagu Han savaş ilan etti! sözleriyle başlayan fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. Balamir Beg ile konuşan Batuga’nın “Türk bir olsun, iyi olsun isterim!” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin yer aldığı Destan’ın 16. bölüm 3. fragmanı...

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Akkız'ın "Alpagu Han savaş ilan etti! sözleriyle başlayan fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.

    Yeni fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar bir kez daha gündem oldu.

    DESTAN 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır!

    TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ
    Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister.

        Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir.

        Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.
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        Haberler Televizyon Alpagu Han savaş ilan etti! Destan 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Türk bir olsun, iyi olsun isterim!”
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