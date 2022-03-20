Alpagu Han savaş ilan etti! Destan 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Türk bir olsun, iyi olsun isterim!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Akkız'ın "Alpagu Han savaş ilan etti! sözleriyle başlayan fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.
Yeni fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar bir kez daha gündem oldu.
DESTAN 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır!
TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRİZ
Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister.