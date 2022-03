Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.