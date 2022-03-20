KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzaloğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.