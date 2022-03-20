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    • 20.03.2022 16:03
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    • 20.03.2022 16:03
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    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı yok mu? 20 Mart Pazar Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

    ATV'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar günü saat 20:00'da yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan fenomen programın bu haftaki yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı yok mu? 20 Mart Pazar Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Milyoner bu hafta yayınlanmayacak mı? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtları...

    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı yok mu?

    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı yok mu? 20 Mart Pazar Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yeni bölüm ne zaman? soruları ATV izleyicileri tarafından internet arama motorlarında sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta yayınlanan yarışma programı 13 Mart Pazar günü ekranlara gelmemişti. Yerine ise yeni dizi 'Adı Sevgi' 1. bölümü ile yayınlanmıştı. Bir haftayı geride bırakırken programın takipçileri bu hafta için araştırmalara koyuldu. İşte sevilen yarışmanın yayınlanma tarihi...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    20 Mart Pazar ATV yayın akışı;

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
    11:15 Dizi TV
    12:05 Adı Sevgi
    15:30 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Adı Sevgi
    00:20 Adı Sevgi

    Bu akşamki ATV yayın akışında saatler 20:00'ı gösterdiğinde Adı Sevgi adlı dizinin 2. bölümü yayınlanacak. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz duyurulmadı.

    KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

    Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

    Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzaloğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.

        Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

        1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

        Fakir bir gencin sınıf atlama mücadelesini anlatan Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı ve tüm ülkede tanındı. Deli Yürek dizisi 1998-2002 yılları arasında yayımlandı. İmirzalıoğlu, 2001 yılında dizinin devamı niteliğindeki Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı sinema filminde de aynı rolü canlandırdı.

        2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Alacakaranlık adlı polisiye dizide Uğur Yücel ile başrolü paylaştı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Yazı Tura (2004) filminde askerlikte yaşadığı travmaları atlatamayan Cevher adlı karakteri canlandırdı.

        2005-2007 arasında Show TV'de yayımlanan Acı Hayat adlı drama dizisinde Mehmet Kosovalı rolünü; çizgi filmden uyarlanan Son Osmanlı Yandım Ali (2007) adlı sinema filminde Külhanbeyi Ali rolünü canlandırdı. Kabadayı (2008) adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrolleri paylaşan sanatçı; 2009'da yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Ejder Kapanı adlı filmde Akrep Celal rolünü üstlendi.

        2009-2011 yılları arasında yayımlanan ve çok popüler olan Ezel adlı dizideki rolü ile Türkiye'de çok popüler oldu. 2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Uzun Hikâye adlı sinema filminde oynadı.

            Ay yapım firması ile çekecekleri yeni dizi için 2012'de yaptığı 4.000.000$'lık ücret anlaşmasının Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti olduğu duyurulan İmirzaloğlu, Karadayı dizisinde başrol üstlendi.

            İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin, Lalin adını verdikleri bir kız çocukları oldu (2020).

            İmirzalioğlu, Peyami Sefa'nın eserinden sinemaya uyarlanan Cingöz Recai (2017) filminde başrol oynadı. Çekimleri İstanbul ve St. Petersburg'da gerçekleşen film, gişede başarılı olmadı. 2018 yılında yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihî dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı. Dizi, altı bölümde sona erdi.

            1.91 boyundaki Mirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren Kim Milyoner Olmak İster? televizyonda yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

            KENAN İMİRZALIOĞLU FİLMOGRAFİ

            1998-2002: Deli Yürek
            2001: Hayat Bağları
            2001: Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
            2003-2005: Alacakaranlık
            2004: Yazı Tura
            2005-2007: Acı Hayat
            2006: Son Osmanlı Yandım Ali
            2007: Kabadayı
            2010: Ejder Kapanı
            2009-2011: Ezel
            2012: Uzun Hikaye
            2012-2015: Karadayı
            2017: Cingöz Recai
            2018: Mehmet Bir Cihan Fatihi
            2020: Alef
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