Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı yok mu? 20 Mart Pazar Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yeni bölüm ne zaman? soruları ATV izleyicileri tarafından internet arama motorlarında sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta yayınlanan yarışma programı 13 Mart Pazar günü ekranlara gelmemişti. Yerine ise yeni dizi 'Adı Sevgi' 1. bölümü ile yayınlanmıştı. Bir haftayı geride bırakırken programın takipçileri bu hafta için araştırmalara koyuldu. İşte sevilen yarışmanın yayınlanma tarihi...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
20 Mart Pazar ATV yayın akışı;
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Adı Sevgi
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
00:20 Adı Sevgi
Bu akşamki ATV yayın akışında saatler 20:00'ı gösterdiğinde Adı Sevgi adlı dizinin 2. bölümü yayınlanacak. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz duyurulmadı.
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?
Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.
Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzaloğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.