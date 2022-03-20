Elif öğretmenin duygusal anları! Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizim hikayemizin adı sevgi oldu”

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Adı Sevgi, 2. bölümüyle de izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.
Adı Sevgi 3. bölüm fragmanına "Bizim hikayemizin adı sevgi oldu" sözleri damga vurdu.
Fragman heyecanı arttırırken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Adı Sevgi'nin 2. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
ADI SEVGİ 2. BÖLÜM ÖZETİ:
Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister.