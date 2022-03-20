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    • Televizyon
    • 21.03.2022 00:05
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    • 21.03.2022 00:05
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    Elif öğretmenin duygusal anları! Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizim hikayemizin adı sevgi oldu”

    Elif öğretmenin duygusal anları! Başrollerinde Gizem Güneş ile Yunus Emre Yıldırımer’in yer aldığı, atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Adı Sevgi 3. bölüm fragmanına “Bizim hikayemizin adı sevgi oldu” sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi’nin 3. bölüm fragmanı...

    “Bizim hikayemizin adı sevgi oldu”

    İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Adı Sevgi, 2. bölümüyle de izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.

    Adı Sevgi 3. bölüm fragmanına "Bizim hikayemizin adı sevgi oldu" sözleri damga vurdu.

    Fragman heyecanı arttırırken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Adı Sevgi'nin 2. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

    ADI SEVGİ 2. BÖLÜM ÖZETİ:
    Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister.

        Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

        Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker.

        Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir.
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            Haberler Televizyon Elif öğretmenin duygusal anları! Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizim hikayemizin adı sevgi oldu”
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