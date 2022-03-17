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    • Televizyon
    • 17.03.2022 16:33
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    • 17.03.2022 16:40
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    Ölümsüz film konusu nedir? Ölümsüz filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Ölümsüz film ne zaman vizyona girdi?

    Dizi ve film severler tarafından Ölümsüz film konusu nedir? Ölümsüz filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Televizyon yayın akışlarını takip eden ve akşam kuşağında yer alan dizileri filmleri izlemek isteyenler bugün Star TV'de yayınlanacak olan Ölümsüz filmini görünce hakkındaki bilgileri merak eder oldu. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen film yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki Ölümsüz film ne zaman vizyona girdi?

    takvim.com.tr
    Ölümsüz film konusu nedir?

    Ölümsüz film konusu nedir? Ölümsüz filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Ölümsüz film ne zaman vizyona girdi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vizyona girdiğinde konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi gören ve bu akşam da ekranlara gelecek olan Ölümsüz filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte detaylar...

    ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır.

    Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

    ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Frank Grillo
    Mel Gibson
    Naomi Watts
    Will Sasso
    Annabelle Wallis
    Sheaun McKinney
    Ken Jeong
    Mathilde Ollivier
    Michelle Yeoh
    Eric Etebari
    Meadow Williams
    Selina Lo
    John Cenatiempo

        Ölümsüz filmi 2021 yılında vizyona girmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiştir; film 1 saat 47 dakikadır.

        FRANK GRILLO KİMDİR?

        8 Haziran 1963 yılında New York'ta dünyaya gelmiştir. Amerikalı oyuncu, özellikle de Prison Break dizisinin 1. sezonunda canlandırdığı Nick Savrinn karakteriyle tanınmaktadır. Farklı televizyon yapımları ve filmlerde de rol alan Grillo'nun canlandırdığı Blind Justice karakteri de bunlardan birisidir ve Grillo, kendisi gibi oyuncu olan Wendy Moniz ile evlidir. Grillo Kaptan Amerika: Kış Askerinde Crossbones rolü ile de hafızalarda yer etmiştir.

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        Haberler Televizyon Ölümsüz film konusu nedir? Ölümsüz filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Ölümsüz film ne zaman vizyona girdi?
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