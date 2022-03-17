Ölümsüz film konusu nedir? Ölümsüz filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Ölümsüz film ne zaman vizyona girdi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vizyona girdiğinde konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi gören ve bu akşam da ekranlara gelecek olan Ölümsüz filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte detaylar...
ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır.
Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?
ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Frank Grillo
Mel Gibson
Naomi Watts
Will Sasso
Annabelle Wallis
Sheaun McKinney
Ken Jeong
Mathilde Ollivier
Michelle Yeoh
Eric Etebari
Meadow Williams
Selina Lo
John Cenatiempo