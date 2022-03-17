Camdaki Kız bu akşam yok mu? 📺 Camdaki Kız 35. bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız bu akşam yok mu? 📺 Camdaki Kız 35. bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam kuşağı izleyicileri 17 Mart Kanal D yayın akışını öğrenmek istiyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerden biri olan ve Camdaki Kız'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı bilgisi haberimizde yer alıyor.
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?
Berat Kandili nedeniyle Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam farklı bir saatte ekrana gelecek.
CAMDAKİ KIZ 35. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Feride her ne kadar bunu istemese de Adil gerçekleri Nalan'a anlatmaya karar verir. Nalan'ı ise büyük bir yıkım beklemektedir.
Son bölümde yaşananlar:
Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar. Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat'tan ve Alp'ten hesap sorar, Feride'nin ise aklında başka planları vardır. Nalan'ın yaşadığı acı, Hayri'yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.