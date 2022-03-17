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    • Televizyon
    • 17.03.2022 14:09
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    • 17.03.2022 14:09
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    Camdaki Kız bu akşam yok mu? 📺 Camdaki Kız 35. bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart Kanal D yayın akışı...

    Dizi severler tarafından Camdaki Kız bu akşam yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Her Perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler Berat Kandili nedeniyle Camdaki Kız yeni bölümünün izleyicilerle buluşup buluşmayacağını öğrenmek istiyor. Camdaki Kız 35. bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart Kanal D yayın akışı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız bu akşam yok mu?

    Camdaki Kız bu akşam yok mu? 📺 Camdaki Kız 35. bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Akşam kuşağı izleyicileri 17 Mart Kanal D yayın akışını öğrenmek istiyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerden biri olan ve Camdaki Kız'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı bilgisi haberimizde yer alıyor.

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?

    Berat Kandili nedeniyle Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam farklı bir saatte ekrana gelecek.

    CAMDAKİ KIZ 35. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Feride her ne kadar bunu istemese de Adil gerçekleri Nalan'a anlatmaya karar verir. Nalan'ı ise büyük bir yıkım beklemektedir.

    Son bölümde yaşananlar:

    Bebeğini kaybetme korkusuyla hastaneye götürülen Nalan, kötü haberi doktorundan alır. Yaşanılan kayıp, hem Koroğlu ailesini hem de İpekoğlu ailesini derinden yaralar. Yaşananların gerçek nedenini öğrenen Rafet, Sedat'tan ve Alp'ten hesap sorar, Feride'nin ise aklında başka planları vardır. Nalan'ın yaşadığı acı, Hayri'yle arasındaki yakınlığın artmasına neden olacaktır.

        17 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Sihirli Annem

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:45 Kanal D Ana Haber

        19:15 Berat Kandili

        20:45 Camdaki Kız

        00:15 Üç Kız Kardeş
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        Haberler Televizyon Camdaki Kız bu akşam yok mu? 📺 Camdaki Kız 35. bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? 17 Mart Kanal D yayın akışı...
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