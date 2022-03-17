Shrek'in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi... Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 18 Mart'ta sinemalarda...

Pervasız bir kaz olan Peng'in yüksek hız uçuşlarda pek de rakibi yok. Bütün kuş sürüleri deneyimli liderlerinden uçuş eğitimi alırken, Peng tek başına hareket etmeyi seçiyor.
Çok hızlı ve yetenekli olduğu doğru. Ancak tam da "Büyük Göç" öncesi yaşanan küçük kaza hem onun hem de iki sevimli ördek yavrusunun tüm planlarını değiştiriyor.
SHREK'İN YAPIMCISINDAN BİR DOSTLUK VE YOL HİKAYESİ...
Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur.
Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, bu yolculuğun sonunda artık bambaşka bir kaz olacaktır.