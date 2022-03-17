Shrek'in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi... Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 18 Mart'ta sinemalarda...

Çok hızlı ve yetenekli olduğu doğru. Ancak tam da "Büyük Göç" öncesi yaşanan küçük kaza hem onun hem de iki sevimli ördek yavrusunun tüm planlarını değiştiriyor.

SHREK'İN YAPIMCISINDAN BİR DOSTLUK VE YOL HİKAYESİ...

Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur.