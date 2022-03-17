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    • Magazin
    • 17.03.2022 16:40
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    • 17.03.2022 16:40
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    Shrek'in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi... Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 18 Mart'ta sinemalarda...

    Shrek'in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi geliyor. Eğlenceli hikayesi, esprili karakterleri ve baştan sona düşmeyen temposuyla süper bir maceraya konuk olacağınız Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere bir komediden fazlasını vadediyor. Biraz problemli başlayan hikayeleri, sonunda benzersiz bir dostluk hikayesine dönüşen Peng, Chao ve Chi her yaştan insana sevginin ne anlama geldiğini gösteriyor. Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 18 Mart'ta sinemaseverlerle buluşuyor.

    Shrek’in yapımcısından dostluk ve yol hikayesi! 18 Mart’ta...

    Pervasız bir kaz olan Peng'in yüksek hız uçuşlarda pek de rakibi yok. Bütün kuş sürüleri deneyimli liderlerinden uçuş eğitimi alırken, Peng tek başına hareket etmeyi seçiyor.

    Çok hızlı ve yetenekli olduğu doğru. Ancak tam da "Büyük Göç" öncesi yaşanan küçük kaza hem onun hem de iki sevimli ördek yavrusunun tüm planlarını değiştiriyor.

    SHREK'İN YAPIMCISINDAN BİR DOSTLUK VE YOL HİKAYESİ...

    Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur.

    Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, bu yolculuğun sonunda artık bambaşka bir kaz olacaktır.

        "NEŞELİ KANATLAR: BÜYÜK GÖÇ" 18 MART'TA SİNEMALARDA!

        Eğlenceli hikayesi, esprili karakterleri ve baştan sona düşmeyen temposuyla süper bir maceraya konuk olacağınız Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere bir komediden fazlasını vadediyor.

        Biraz problemli başlayan hikayeleri, sonunda benzersiz bir dostluk hikayesine dönüşen Peng, Chao ve Chi her yaştan insana sevginin ne anlama geldiğini gösteriyor.

        KÜNYE

        NEŞELİ KANATLAR: BÜYÜK GÖÇ

        YÖNETMEN: Christopher Jenkins

        SENARYO: Christopher Jenkins

        YAPIMCI: GFM Animation

        DİSTRİBÜTÖR: Sinehane

        DAĞITIMCI: CJ Entertainment

        VİZYON TARİHİ: 18 Mart 2022

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        Haberler Magazin Shrek'in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi... Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 18 Mart'ta sinemalarda...
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