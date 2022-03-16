Osman Bey’e hain pusu! Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu karanlık içine saklanan bir şeytan!”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "İçte düşmanlarımız oldu! Ama bu karanlık içine saklanan bir şeytan!" sözleri fragmana damga vurdu.
OSMAN BEY'İN İNEGÖL FETHİ ÖNCESİ İLK HEDEFİ İNHİSAR
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ncı bölümünde Mari'nin zehirlenip ölmesi, Cornelia'nın yönlendirmesiyle Mari'nin öldürülmesinden Turgut Bey ve Kosses'in Gündüz Bey'i sorumlu tutmaları; Osman Bey'i fetih arzusundan döndürmez. Osman Bey, İnegöl öncesi ilk hedefi İnhisar belirlemiştir.
Gündüz ve Ayşe Hatun'u kafesli çadırda alıkoyan Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'e sabretmelerini söyleyerek cenk sonrası mahkeme kurulacağını ve kararı Fakih'in vereceğini söyler.
Osman bey hiçbir şeyin fethin önüne geçmeyeceğini belirterek plan üzerinde Alpları Baysungur, Konur, Akça Çoban, Kumral Abdal, Demirci Davut, Turahan ve Raşit'le kuşatma için çalışır. Osman Bey "Dağa okçular konuşlanacak… Ola ki bir yardım gelir. İnhisar'ı alacak isek, evvel çevresini ele geçireceğiz!" diyerek Alplarına talimatlar verir.