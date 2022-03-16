Osman Bey’e hain pusu! Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu karanlık içine saklanan bir şeytan!”

Osman Bey "İnhisar'a varın! Yolda kelamınız ile çözeceğiniz mesele olur ise, pusatınıza davranmayın! Gölge gibi gidip, yel gibi yıkacağız! Amma kurmak için demi Akça!" diyerek Alplerine İnhisar'ın fethini hedef gösterir.