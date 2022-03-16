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    • 17.03.2022 00:45
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    • 17.03.2022 00:53
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    Osman Bey’e hain pusu! Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu karanlık içine saklanan bir şeytan!”

    ‘Kuruluş Osman’ın 86’ncı bölümü milyonları ekran başına kilitlerken #Türkünİmtihanı etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Son bölümde fetih arzusundan dönmeyen Osman Bey’in İnegöl öncesi ilk hedefi İnhisar belirlediği sahne dikkat çekti. Nefes kesen bölümün ardından Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı...

    “Bu karanlık içine saklanan bir şeytan!”

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in "İçte düşmanlarımız oldu! Ama bu karanlık içine saklanan bir şeytan!" sözleri fragmana damga vurdu.

    OSMAN BEY'İN İNEGÖL FETHİ ÖNCESİ İLK HEDEFİ İNHİSAR
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ncı bölümünde Mari'nin zehirlenip ölmesi, Cornelia'nın yönlendirmesiyle Mari'nin öldürülmesinden Turgut Bey ve Kosses'in Gündüz Bey'i sorumlu tutmaları; Osman Bey'i fetih arzusundan döndürmez. Osman Bey, İnegöl öncesi ilk hedefi İnhisar belirlemiştir.

    Gündüz ve Ayşe Hatun'u kafesli çadırda alıkoyan Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'e sabretmelerini söyleyerek cenk sonrası mahkeme kurulacağını ve kararı Fakih'in vereceğini söyler.

    Osman bey hiçbir şeyin fethin önüne geçmeyeceğini belirterek plan üzerinde Alpları Baysungur, Konur, Akça Çoban, Kumral Abdal, Demirci Davut, Turahan ve Raşit'le kuşatma için çalışır. Osman Bey "Dağa okçular konuşlanacak… Ola ki bir yardım gelir. İnhisar'ı alacak isek, evvel çevresini ele geçireceğiz!" diyerek Alplarına talimatlar verir.

        Akça'nın "Beyim! İnhisar uykuda! Yollarda birkaç devriye dışında kimse yoktur! Vaziyet istediğin gibidir! İki alp emrin üzere İnhisar'da bekler!" sözleri Osman Bey'i memnun eder.

        Osman Bey "İnhisar'a varın! Yolda kelamınız ile çözeceğiniz mesele olur ise, pusatınıza davranmayın! Gölge gibi gidip, yel gibi yıkacağız! Amma kurmak için demi Akça!" diyerek Alplerine İnhisar'ın fethini hedef gösterir.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 86'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Osman Bey’e hain pusu! Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu karanlık içine saklanan bir şeytan!”
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