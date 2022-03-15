Akkız annesinin peşine düştü! Destan 16. bölüm fragmanı yayınladı: “Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!”

Batuga sinir harbinden gerilirken Akkız 'ın"Seni alt ettiğim için mi beni ararsın Manço yabanı? " sözlerine Manço " Yok! Bu aksak tegin beni bayıltmasaydı, kervanımı soyduğunuzda söyleyecektim! Ben seni anana götürmek için ararım Evren Alp'in kızı!" demesi Akkız ve Batuga'yı dehşete düşürür, tüm obayı ise şoka sokar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.