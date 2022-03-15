Akkız annesinin peşine düştü! Destan 16. bölüm fragmanı yayınladı: “Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 16. bölüm fragmanı yayınladı. Söz konusu fragmana son bölümde annesinin yaşadığını öğrenen Akkız'ın "Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!" sözleri damga vurdu.
AKKIZ, ANNESİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on beşinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
'Destan'ın on beşinci bölümünde, Batuga ve Akkız en yakınlaştıkları anda, Sabarların lideri Manço'nun Kırçiçek ve Çalayır'ı takip ederek Dağ Obasına gelmesi ve Akkız'a annesinin yaşadığını söylemesi damga vurdu.
Kırçiçek ve Çalayır'ın kendisini Akkız'a götüreceklerini düşünerek Sabarların lideri Manço, onların kaçmasına izin verir.