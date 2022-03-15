Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.03.2022 00:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 00:44
    ABONE OL

    Akkız annesinin peşine düştü! Destan 16. bölüm fragmanı yayınladı: “Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!”

    Akkız annesinin peşine düştü! Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınladı. Son bölümde annesinin yaşadığını öğrenen Akkız’ın “Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!” sözleri fragmana damga vururken Batuga’nın bu süreçte babası Alpagu Han ile düşmanlığını bir kenara bırakması dikkat çekti. İşte Destan 16. bölüm fragmanı...

    Akkız annesinin peşine düştü!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 16. bölüm fragmanı yayınladı. Söz konusu fragmana son bölümde annesinin yaşadığını öğrenen Akkız'ın "Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!" sözleri damga vurdu.

    AKKIZ, ANNESİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR
    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on beşinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    'Destan'ın on beşinci bölümünde, Batuga ve Akkız en yakınlaştıkları anda, Sabarların lideri Manço'nun Kırçiçek ve Çalayır'ı takip ederek Dağ Obasına gelmesi ve Akkız'a annesinin yaşadığını söylemesi damga vurdu.

    Kırçiçek ve Çalayır'ın kendisini Akkız'a götüreceklerini düşünerek Sabarların lideri Manço, onların kaçmasına izin verir.

        Manço, Kırçiçek ve Çalayır'ın ardından Dağ Obasına gelir. Manço "Kırçiçek sizin olsun! Ben Pençeyi isterim! Bana pençeyi verin'' sözleri Batuga'yı şoka sokup öfkelendirir.

        Batuga'nın "Pençe yok" sözleri üzerine Kırçiçek'e öfkelenen Akkız "Var'' diyerek ortaya çıkar.

        Batuga sinir harbinden gerilirken Akkız 'ın"Seni alt ettiğim için mi beni ararsın Manço yabanı? " sözlerine Manço " Yok! Bu aksak tegin beni bayıltmasaydı, kervanımı soyduğunuzda söyleyecektim! Ben seni anana götürmek için ararım Evren Alp'in kızı!" demesi Akkız ve Batuga'yı dehşete düşürür, tüm obayı ise şoka sokar.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Televizyon Akkız annesinin peşine düştü! Destan 16. bölüm fragmanı yayınladı: “Eğer yalan derse o yabanı sağ çıkarmam bu obadan!”
            SON DAKİKA