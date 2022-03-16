Yalnız Kurt 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benden her şey olur ama ala hain olmaz!”

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Viking'in "Benden her şey olur ama ala hain olmaz!" sözleri damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
ALTAY CEHENNEM ÇUKURUNDA!
Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır.
Bunun için her türlü riski göze alır. Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir.