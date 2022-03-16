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    • Televizyon
    • 17.03.2022 00:22
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    • 17.03.2022 00:22
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    Yalnız Kurt 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benden her şey olur ama ala hain olmaz!”

    Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi başarılı isimlerin yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt’un 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Viking’in “Benden her şey olur ama ala hain olmaz!” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 8. bölüm 2. fragmanı...

    “Benden her şey olur ama ala hain olmaz!”

    atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Viking'in "Benden her şey olur ama ala hain olmaz!" sözleri damga vurdu.

    Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Yalnız Kurt son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    ALTAY CEHENNEM ÇUKURUNDA!
    Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır.

    Bunun için her türlü riski göze alır. Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir.

        Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir. Sare de ortadan kaybolan Altay için endişelidir. Açık açık dile getiremese de her fırsatta Altay'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır.

        Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir. Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir. Sare bir yandan Altay için kaygılanırken başında daha büyük bir bela vardır, Ela'nın babası, Esra'nın eski kocası Levent!

        Doğan ise Rus ve Fransızların dahil olduğu pazarlıktan payını almanın peşindedir. Altay'ın fabrikaya yerleştirdiği Akif görevinin başındadır. Yıldırım Projesi'nin devam edebilmesi için malzeme tedariğinin nasıl olacağı ise Gündüz ve Davut'u düşündürmektedir.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benden her şey olur ama ala hain olmaz!”
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