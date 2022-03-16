Yalnız Kurt 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benden her şey olur ama ala hain olmaz!”

Bunun için her türlü riski göze alır. Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir.