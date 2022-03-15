Geçmişiyle yüzleşti! Destan’a damga vuran sahne: Akkız annesinin yaşadığını öğreniyor!

'Destan'ın on beşinci bölümünde Çolpan Hatun'un, Tılsım'ın emanetlerini Batuga'ya vermesi ve Batuga'nın annesinden kalan savaşçı urbası, kılıç, yay ve tilkeşi Akkız'a verip, o'nun taşımasını istemesi damgasını vurdu.
Çolpan Hatun savaş ve çiçek salgını nedeniyle "Ne olacağımız belli değilken sana emanetlerini vermek istedim" diyerek Tilbe'nin çadıra getirdiği sandığı açar. Sandıktan savaşçı urbası, kılıç, yay, tirkeşi çıkar.
Çolpan "Anan gelin olup obamızdan ayrıldığı günden beri saklarım bunları. Bacım öldükten sonra sana bunları vermeyi çok istedim ama… Aklın yok bilirdim. Versem de ne olduğunu anlamazsın sanırdım" diyerek annesinin emanetlerini Batuga'ya verir.