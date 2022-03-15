Geçmişiyle yüzleşti! Destan’a damga vuran sahne: Akkız annesinin yaşadığını öğreniyor!

Batuga sinir harbinden gerilirken Akkız 'ın"Seni alt ettiğim için mi beni ararsın Manço yabanı? " sözlerine Manço " Yok! Bu aksak tegin beni bayıltmasaydı, kervanımı soyduğunuzda söyleyecektim! Ben seni anana götürmek için ararım Evren Alp'in kızı!" demesi Akkız ve Batuga'yı dehşete düşürür, tüm obayı ise şoka sokar.