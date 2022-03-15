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    • Televizyon
    • 16.03.2022 00:16
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    • 16.03.2022 00:16
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    Geçmişiyle yüzleşti! Destan’a damga vuran sahne: Akkız annesinin yaşadığını öğreniyor!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on beşinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Milyonlar tarafından büyük bir heyecanla izlenen Destan’ın son bölümüne Akkız’ın annesinin urbasını giydiği ve Tılsım Hatun’un yaşadığı öğrendiği sahneler damga vurdu. İşte başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in yer aldığı Destan’ın son bölümüne damga vuran o sahneler...

    Akkız annesinin yaşadığını öğreniyor!

    'Destan'ın on beşinci bölümünde Çolpan Hatun'un, Tılsım'ın emanetlerini Batuga'ya vermesi ve Batuga'nın annesinden kalan savaşçı urbası, kılıç, yay ve tilkeşi Akkız'a verip, o'nun taşımasını istemesi damgasını vurdu.

    Çolpan Hatun savaş ve çiçek salgını nedeniyle "Ne olacağımız belli değilken sana emanetlerini vermek istedim" diyerek Tilbe'nin çadıra getirdiği sandığı açar. Sandıktan savaşçı urbası, kılıç, yay, tirkeşi çıkar.

    Çolpan "Anan gelin olup obamızdan ayrıldığı günden beri saklarım bunları. Bacım öldükten sonra sana bunları vermeyi çok istedim ama… Aklın yok bilirdim. Versem de ne olduğunu anlamazsın sanırdım" diyerek annesinin emanetlerini Batuga'ya verir.

        Gözleri dolu dolu olan Batuga, anasının emanetlerine elini götürür, okşar gibi dokunur. Batuga'yı annesinin emanetleriyle yalnız bırakmak isteyen Akkız çadırda bulunan herkesi dışarıya çıkartır.

        Akkız tam çıkacakken Batuga "Savaş urbaların Gök Saray'da kaldı. Onun emanetini sen taşır mısın? sözleri Akkız'ın gözlerini dolmasına neden olur. Akkız "Gururla taşırım Batuga Teginim" diyerek Tılsım Hatun'un urbasını göğsüne çeker ve büyük bir hazineymiş gibi sarılır.

        AKKIZ, ANNESİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR
        Batuga ve Akkız en yakınlaştıkları anda, Sabarların lideri Manço'nun Kırçiçek ve Çalayır'ı takip ederek Dağ Obasına gelmesi ve Akkız'a annesinin yaşadığını söylemesi damga vurdu.

        Kırçiçek ve Çalayır'ın kendisini Akkız'a götüreceklerini düşünerek Sabarların lideri Manço, onların kaçmasına izin verir. Manço, Kırçiçek ve Çalayır'ın ardından Dağ Obasına gelir.

        Manço "Kırçiçek sizin olsun! Ben Pençeyi isterim! Bana pençeyi verin'' sözleri Batuga'yı şoka sokup öfkelendirir. Batuga'nın "Pençe yok" sözleri üzerine Kırçiçek'e öfkelenen Akkız "Var'' diyerek ortaya çıkar.

            Batuga sinir harbinden gerilirken Akkız 'ın"Seni alt ettiğim için mi beni ararsın Manço yabanı? " sözlerine Manço " Yok! Bu aksak tegin beni bayıltmasaydı, kervanımı soyduğunuzda söyleyecektim! Ben seni anana götürmek için ararım Evren Alp'in kızı!" demesi Akkız ve Batuga'yı dehşete düşürür, tüm obayı ise şoka sokar.

            Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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            Haberler Televizyon Geçmişiyle yüzleşti! Destan’a damga vuran sahne: Akkız annesinin yaşadığını öğreniyor!
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