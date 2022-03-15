Destan’da nefesler tutuldu: Akkız dağ obasını basan Balamir’in ordusunu zeki bir planla durdurdu!

Batuga, Çolpan ve Balamir daha bir şey anlamadan Akkız, Esen'in çiçek yarasının olduğu bıçağıyla keser kanlı bıçağı kızın kolundan çıkardığı gibi Balamir'in boynuna bir çizik atar ve çiçek mikrobunu Balamir'e bulaştırır.