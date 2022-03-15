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    • Televizyon
    • 15.03.2022 22:16
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    • 15.03.2022 22:26
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    Destan’da nefesler tutuldu: Akkız dağ obasını basan Balamir’in ordusunu zeki bir planla durdurdu!

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on beşinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği dizinin son bölümüne Akkız’ın dağ obasını basan Balamir’in ordusunu zeki bir planla durdurduğu sahne damga vurdu. İşte o sahne...

    Akkız dağ obasını basan Balamir’in ordusunu zeki bir planla durdurdu!

    'Destan'ın on beşinci bölümünde, Balamir'in geri dönmemesi üzerine Balamir'in Alpleri, Dağ Obasına baskın düzenler. Baskın haberi üzerine Akkız, Batuga, Saltuk, Çolpan Hatun, Sırma, Yaman, Tutkun, Tilbe ve Öktem çadırlarından dışarıya çıkıp, savunma pozisyonu alırlar.

    Balamir'in Alpleri çok kalabalıktır. Akkız, Batuga, Saltuk, Çolpan, Yaman, Sırma ve Dağbanların karşılık vermesine rağmen Akkız'ın "Batuga! Çok kayıp veririz! Balamir'le konuş!'' demesiyle Çolpan ve Batuga, Balamir'i askerlerini durdurmaya ikna etmek için otağa yönelirler.

    Çolpan ve Batuga'nın tenkit ve tehditlerine rağmen Balamir "Cesedimi almadan durmayacaklar! Pazarlık yok. Ya bırakın gidip Batı Gök Kağanlığını alayım ya da hepimiz burada ölelim" diyerek reddeder.

        Balamir'in ölse ikna olmayacağını anlayan Batuga vazgeçmez, otağdan çıkarak Akkız'dan yardım ister. Akkız, hızla plan yaparak cekertey çadırından Dağ Obasına çiçek salgınını getiren Esen'i sürükleyerek otağa girer.

        Batuga, Çolpan ve Balamir daha bir şey anlamadan Akkız, Esen'in çiçek yarasının olduğu bıçağıyla keser kanlı bıçağı kızın kolundan çıkardığı gibi Balamir'in boynuna bir çizik atar ve çiçek mikrobunu Balamir'e bulaştırır.

        Akkız ''Aydı! Serbestsin Balamir! Git Batı Gök Kağanlığını fethet, sonra tahtında kaşına kaşına geber" sözlerine Batuga "Ya da alplarını gönder, burada kal. Kün Ata'yı bekle, iyileş.'' sözleriyle destek verir. Şoka giren Balamir bütün direnmesine rağmen otağın dışına çıkarak Alplerini durdurmak zorunda kalır.
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            Haberler Televizyon Destan’da nefesler tutuldu: Akkız dağ obasını basan Balamir’in ordusunu zeki bir planla durdurdu!
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