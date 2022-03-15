Destan’da nefesler tutuldu: Akkız dağ obasını basan Balamir’in ordusunu zeki bir planla durdurdu!

'Destan'ın on beşinci bölümünde, Balamir'in geri dönmemesi üzerine Balamir'in Alpleri, Dağ Obasına baskın düzenler. Baskın haberi üzerine Akkız, Batuga, Saltuk, Çolpan Hatun, Sırma, Yaman, Tutkun, Tilbe ve Öktem çadırlarından dışarıya çıkıp, savunma pozisyonu alırlar.
Balamir'in Alpleri çok kalabalıktır. Akkız, Batuga, Saltuk, Çolpan, Yaman, Sırma ve Dağbanların karşılık vermesine rağmen Akkız'ın "Batuga! Çok kayıp veririz! Balamir'le konuş!'' demesiyle Çolpan ve Batuga, Balamir'i askerlerini durdurmaya ikna etmek için otağa yönelirler.
Çolpan ve Batuga'nın tenkit ve tehditlerine rağmen Balamir "Cesedimi almadan durmayacaklar! Pazarlık yok. Ya bırakın gidip Batı Gök Kağanlığını alayım ya da hepimiz burada ölelim" diyerek reddeder.