Züleyha, Mehmet’i bir kalemde sildi! Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm 2. fragmanı: “Konağımın bahçesine adımını bile atmayacak!”

Her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Züleyha, Hakan'a evlenmek istediğini söyledi ve çocuklarla birlikte 15 günlük bir Avrupa deniz turuna çıkmayı teklif etti. Hakan bu teklife çok sevinirken diğer yandan da gemide kimliğinin ortaya çıkmasından endişelendi.