Züleyha, Mehmet’i bir kalemde sildi! Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm 2. fragmanı: “Konağımın bahçesine adımını bile atmayacak!”

Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 128. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Züleyha'nın "Hakan Gümüşoğlu konağımın bahçesine adımını bile atmayacak!" sözleri fragmana damga vurdu.
ZÜLEYHA SONUNDA GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 127'ncı bölümüyle ekrana geldi.
#BeklenmeyenAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 127'nci bölümüne Züleyha'nın Hakan'a evlenmek istediğini söylemesi damga vurdu.
Hakan, Fikret'i ateş hattından çıkarıp hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Züleyha konakta büyük telaş içinde Hakan'dan gelecek haberi beklerken, Hakan gerçek kimliğinin Çetin ve Fikret tarafından öğrenilmesinden son derece tedirgin oldu.