Kuruluş Osman 86. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Sizler ilk uyananlarsınız! Sen ise elimde ki bu zehirden bile daha tehlikelisin!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 86. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar ise tekrar gündeme geldi. İşte son bölümde yaşananlar...

Kuruluş Osman'ın 85'inci bölümüne Osman Bey'in ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı yakalayıp sorgulamak için Kayı Obasına götürmesi damga vurdu. Osman Bey, Konur Alp'ten gelen haber üzerine harekete geçer. Konur'un, Osman Bey'le ilişkisini öğrenen Vezir Alemşah, Konur üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmuştur. Konur'dan gelen pusulayla az bir güçle Vezir Alemşah'ı bekleyen Osman karşısında, Vezir Alemşah'ın çevreye konuşlanmış askerlerini bulur. Vezir Alemşah'ın oyununa hazırlıklı olan Osman Bey, Turgut Bey'e hazırlattığı tuzağa Vezir Alemşah ve askerlerini çeker. Vezir Alemşah'ın askerleri ormanda açılan kuyulara düşerlerken Osman Bey'de, Vezir Alemşah'ı ele geçilir. Konur Alp, Osman Bey ve Alplerinin Vezir Alemşah tarafından yakalanıp Geyhatu'ya teslim edilmesi için gönderildiğini söyleyerek Moğol karargahına sızar. Osman Bey, kurduğu tuzakla Geyhatu'yu da ele geçirerek Vezir Alemşah'la birlikte sorgulamak üzere Kayı Obasına götürür.

Hac'dan dönen Malhun Hatun'un babası Umur Bey ve mahiyetini Umur Bey'in yeğeni Selvi ile Kayı Obası için sinsi planlar kuran Barkın Bey, handa karşılar. Umur Bey için hazırlanan sofrada Barkın ile Umur Bey sohbet ederken Umur Bey'in Umur Bey'in "Sadakat, Osman Bey gibi beyler başta olunca olur Barkın! O vakit nizam da olur, devlet de olur! " sözleri üzerine Barkın harekete geçer "O düş benim düşümdür Umur! El uzatmayasın!" diyerek hançerini Umur Bey'in eline saplar. Barkın'ın Alpları, Umur Bey'in Alplarına saldırır. Umur Bey'in bütün Alpleri ölmesine rağmen yiğitçe çarpışır. Barkın "Korku yaşatır Umur! Korkan yaşamak için her şeyi yapar! Uçlara öyle bir korku salacağım ki… Hepsi gelip önümde diz çökecek! Tıpkı senin gibi!" diyerek Umur Bey'e ölümcül bir darbe vurur. Umur Bey "Yüreğinde iman olana korku işlemez Barkın! İmdi ben bir hain tarafından şehadete erişeceğim! Senin vaktin geldiğinde bir leş olacaksın!'' diyerek şehit olur.

Osman Bey yakaladığı Geyhatu ve Vezir Alemşah sorguladıktan sonra infaz için Kayı Obası meydanına Alpler tarafından getirilir. Osman Bey kılıcını kaldırdığında kösler vurulur. Gelen Selçuklu Sultan'ı Mesud'dur. Sultan Mesud ordusuyla birlikte Kayı Obasına heybetli bir giriş yapar. Yüzünde öfke vardır. Sultan Mesud için bardak taşmıştır artık. Vezir Alemşah ve Geyhatu Sultan'ın onları kurtarmak için geldiğini düşünerek sevinirler. Osman Bey, Geyhatu ve Vezir'in arkasında elinde kılıcı çekili durmaktadır. Sultan Mesud, Osman Bey'den Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister ve Osman Bey'in Konya'da kurulacak mahkemede yargılanacağını söyler. Osman Bey "Sultanım hakikati görmeyen o gözler açılana dek nice mazlumun kanı aktı. Gayri açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı. Zalime merhamet mazluma ihanettir diyerek " Vezir Alemşah'ı infaz etti.