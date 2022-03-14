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    • Televizyon
    • 14.03.2022 22:15
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    • 14.03.2022 22:15
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    Elif öğretmen pes etmiyor! Adı Sevgi 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!”

    Yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Elif öğretmenin “Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş’in başrolü paylaştığı Adı Sevgi’nin 2. bölüm fragmanı...

    “Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!”

    atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Elif öğretmenin "Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    "ADI SEVGİ" ÇOK SEVİLDİ!
    İlk bölümü dün akşam (13 Mart Pazar) atv ekranlarına gelen "Adı Sevgi", seyircilerin ilgi odağı oldu. Dizi #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. Adı Sevgi'nin küçük kahramanı Zeynep ve idealist, mücadeleci Elif Öğretmen'e destek mesajları yağdı, seyirciler diziyi sevgi yağmuruna tuttu.

    "Asla Yalnız Yürümeyeceksin…" sloganıyla yayınlanan dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor.

    Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.

        MESLEĞİNE AŞIK BİR ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜCADELESİ
        "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

        Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül

        İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Elif öğretmen pes etmiyor! Adı Sevgi 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!”
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