Elif öğretmen pes etmiyor! Adı Sevgi 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!”

atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Elif öğretmenin "Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

"ADI SEVGİ" ÇOK SEVİLDİ!

İlk bölümü dün akşam (13 Mart Pazar) atv ekranlarına gelen "Adı Sevgi", seyircilerin ilgi odağı oldu. Dizi #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. Adı Sevgi'nin küçük kahramanı Zeynep ve idealist, mücadeleci Elif Öğretmen'e destek mesajları yağdı, seyirciler diziyi sevgi yağmuruna tuttu.