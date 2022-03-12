Selçuk Balcı kimdir? 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Selçuk Balcı kaç yaşında, nereli, evli mi, albümleri neler?

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

Patika isimli ilk albümü Temmuz 2011 tarihinde Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıktı. Albümde 14 şarkı yer aldı. Albümde yer alan şarkıların tamamı kendine aitti. Albümün aranjörlüklerini Paul Dwyer, İhsan Eş, Kemal Sahir Gürel ve İlhan Yabantaş yaptı. Bunlar dışında Tayfun Şakalakoğlu, Cengiz Alkan'da albümde emek verdiler. Selçuk Balcı Eylem Aktaş ile birlikte düet yaptı.